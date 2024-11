Los protocolos de atención son la solución

Los asesores que repiten como papagayos que la cobertura universal en salud es la única solución para mejorar la salud y a la vez cumplir la agenda 20-30, no han mencionado como van a financiar la tecnología sanitaria de los pacientes no asegurados. No se resuelve el problema de fondo que es la plata. Que podriamos ir haciendo para comenzar ? Guías y protocolos de atención.

El gran desafío del proceso de transformación en el ámbito de la salud radica en lograr un equilibrio entre las necesidades y la resolución de problemas. Debemos recordar que la planificación normativa (diseñada por “técnicos desde arriba”) fracasó en los años setenta porque desde las oficinas ministeriales se planificaban acciones que definían modos de hacer y de ejecutar la política sin consenso.

¿Que podemos comenzar a resolver por los pacientes con cáncer? Desarrollar a profundidad una línea estandarizada de cuidado en cáncer de las enfermedades más prevalentes actualmente en Panamá, delegando funciones y separándose del concepto tradicional de un Instituto de Cáncer. Ir gestionando un modelo de organización del trabajo, un proceso por el cual se produzca una solución más temprana y costoefectiva para el tratamiento curativo del cáncer. Recordemos que, para la atención médica especializada, estos procesos están sistematizados en guías de práctica clínica (ESMO o NCCN) que consolidan evidencia clínica que permite tomar decisiones ante una situación con la seguridad de su efectividad. Además, sirven de base, en algunos servicios, para la conformación de protocolos de atención.

Los protocolos de atención son flujogramas basados en esa evidencia, que permiten tomar decisiones sobre las rutas asistenciales de los usuarios. Y además se facilita el acceso a esas rutas o derivaciones mediante acuerdos entre servicios, de líneas de cuidado. Estas herramientas de apoyo a la gestión se denominan elementos de la gestión clínica y son de fundamental importancia para que en todos los servicios se atienda de la misma manera a las personas y con una base de evidencia fuerte sobre las decisiones clínicas a la vez que con una garantía en la continuidad de cuidados.

Que ha fallado hasta el momento en la planificación estratégica para tratar de llegar a la unificación MINSA-CSS: no haber gestionado protocolos de atención clínica antes de iniciar una 《unificación de salud》.

¿Qué pasa con la actual la planificación normativa para la unificación de los Institutos contra el cáncer ? Despreciar el sentimiento de malestar de los que les descuentan cuota obrero patronal obligatoria para pagar el tratamiento de cáncer de todos los panameños. No se puede olvidar que el programa de enfermedad y maternidad es un «contrato entre generaciones» porque los jóvenes pagan cotizaciones más altas a pesar de que su riesgo de enfermedad es relativamente bajo, para que después cuando lleguen a la ancianidad sus aportes aunados a los de las nuevas generaciones puedan financiar los costos en salud. Ingresar más personas a un contrato generacional sin haber conversado con los trabajadores formales generaría un malestar social.

Los escenarios a largo plazo de la cobertura universal en salud son deseables, pero no lo podemos abordar en el aquí y ahora en un período de crisis económica, sino debemos ir desarrollando acciones para crear las condiciones para alcanzarlos.

Un sistema universal de salud responde a criterios de equidad distributiva y no al financiamiento del gasto en salud de los no asegurados por la cuota obrero patronal.

Comencemos a realizar protocolos de atención y guías de las pacientes con más dificultad para remitir en los congestionados cuartos de urgencias panameños, sin caer en la imprudencia médica por imprudencia administrativa.