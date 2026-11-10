Mujeres, Adelante: 42 años de memoria, organización y lucha

“Hoy nacemos para crecer contigo” fue el mensaje del primer número en octubre de 1984 de la revista Mujeres, Adelante. Al cumplirse 42 años de la publicación del primer número, resulta oportuno recordar una experiencia colectiva impulsada por cinco mujeres convencidas de la necesidad de crear un espacio propio para la reflexión, la organización y la expresión de las mujeres panameñas.

La presentación de aquella primera edición, publicada en octubre de 1984, definía con claridad su propósito: “Mujeres, Adelante nace hoy, como una flor que abre sus pétalos a la luz del sol para brindarnos su colorido brillante y formas fantásticas; frágil y suave, pero firme y resistente”.

La revista surgió con el afán de ofrecer a las mujeres un medio que abordara sus problemas desde su propia perspectiva, un espacio para informarse, capacitarse y compartir esfuerzos, inquietudes y luchas.

Su objetivo era recoger y reflejar la situación social, económica, política y cultural de las mujeres en Panamá, así como dar a conocer las realidades y experiencias de mujeres de otras partes del mundo. También buscaba rescatar experiencias históricas que permitieran comprender mejor los desafíos que enfrentaban las mujeres panameñas. Desde esa visión, Mujeres, Adelante aspiraba a llenar un vacío dentro del quehacer de las mujeres organizadas.

La publicación se concebía además como un instrumento para analizar, debatir y buscar respuestas a los múltiples problemas que afectan a las mujeres, promoviendo su participación activa en las luchas sociales y populares de la época.

Estaba dirigida a todas las mujeres: trabajadoras, desempleadas, estudiantes, profesionales, obreras, campesinas y amas de casa; a aquellas que enfrentaban la doble jornada laboral, las limitaciones al acceso a la educación y las diversas formas de discriminación y exclusión que persistían en la sociedad.

La invitación era clara: construir colectivamente un proyecto editorial que solo podía fortalecerse con la participación de sus lectoras. Como señalaba aquel primer editorial, la revista podía crecer fuerte y dar frutos o marchitarse y desaparecer. Su permanencia dependía de la voluntad de quienes creían en la necesidad de contar con una voz propia.

La revista Mujeres, Adelante publicó su primer número en octubre de 1984 y, a partir de entonces, logró editar 16 números. Cada edición, de entre 28 y 32 páginas, tuvo un tiraje de 500 ejemplares.

El proyecto fue realizado por el equipo integrado por María del Pilar Moreno, Janette Vallarino, Esmelda Herrera, María Félix Domínguez y quien escribe estas líneas, Nelva Reyes. A lo largo de sus 16 números se publicaron entrevistas, artículos y reseñas de libros orientados a fortalecer la organización de las mujeres y a visibilizar las luchas emprendidas en busca de mejores condiciones de vida para ellas, sus familias y sus comunidades.

En Panamá entrevistamos a Clara González y a Gumercinda Páez, quienes compartieron sus experiencias en la lucha por el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres y el derecho al voto. También se denunció la dictadura militar argentina a través del testimonio de una de las dirigentes de las Madres de Plaza de Mayo. Asimismo, se dieron a conocer las voces de mujeres indígenas como Loys Paniza y Marieta López, quienes insistían en la necesidad de “trabajar unidas para vivir”.

La revista también difundió experiencias organizativas de mujeres de otros países. Entrevistamos a integrantes del Comité de Amas de Casa Siglo XX de Bolivia y reseñamos obras fundamentales como “En granito de arena”, de Moema Viezzer, sobre la experiencia de Domitila Barrios en las minas bolivianas. Igualmente, acercamos a nuestras lectoras al testimonio de “Me llamo Rigoberta Menchú” y así me nació la conciencia, obra emblemática de lucha y resistencia de los pueblos indígenas de Guatemala.

La publicación de estas entrevistas, testimonios y lecturas perseguía un propósito muy concreto: que las mujeres panameñas conocieran las experiencias de otras mujeres, encontraran referentes para su propia acción y se sintieran convocadas a participar en la defensa de sus derechos.

Hoy, cuarenta y dos años después, sigue vigente la enseñanza que nos dejó Clara González y que compartimos en aquellas páginas: “No hay que esperar el tren; hay que hacer que el tren llegue”. Porque, al final, esa fue siempre la esencia de Mujeres, Adelante: no esperar los cambios, sino contribuir a construirlos.