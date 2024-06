No se lo cuentes a nadie

Un lunes temprano tres mujeres desmugraban la ropa en las riberas del río Pocrí, en la sabana coclesana. Tanto era el bochinche que no se escuchaban unas a otras. El tema ‘obligado’ era las aventuras de las hijas ajenas en el último baile típico de Adonio Sandoval, en el patio de la Unidad Sanitaria de Aguadulce.

Las conventilleras (Jacinta, Francisca y Delfina) no dejaron títere con cabeza. Hasta la “Niña Silvina”, hija del corregidor, pagó caro su fugaz romance en la penumbra de unos naranjales. “Y tan puro el Rosendo”, comentó Francisca, afanada en despercudir una camisa blanca dominguera.

Después de enroscar las sábanas en un descascarillado balde, Delfina anunció: “Buena la conversa, pero me voy a planchar unas camisas al Adolfo; se va pa´ Chitré a verse los dientes”. En tono burlón, las comadres corearon: “Vaya con Dios y no olvide el almidón para la ropa del don”.

Pero Delfina, conocedora de sus ovejas, no mordió el anzuelo: “Diablo ... cada una se va por su lado, no las voy a dejar juntas para que me hagan picadillo”.

Estos pasajes son comunes entre vecinos campiranos, pequeñas colonias familiares y en pueblos chicos de infierno grande. También se dan con la realeza, gabinetes de Estado, bingos, logias, almuerzos dominicales, clubes sociales y en concilios religiosos. Pero si hablamos de redes sociales, ya ese es otro chivo con otra campana.