Panamá, clave en la elección del nuevo secretario general de la ONU

Este mes de septiembre, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará la tercera de las votaciones preliminares - conocidas como “straw polls”- del proceso que conducirá a la designación del nuevo secretario, o secretaria general de las Naciones Unidas.

Las Naciones Unidas fueron creadas en 1945 por acuerdo de las potencias aliadas victoriosas, tras el fin de la 2ª Guerra Mundial en la Conferencia celebrada en San Francisco, EE.UU., y agrupan en la actualidad a 193 países. En los últimos treinta años la máxima responsabilidad en la principal institución mundial, la Secretaría General de la ONU, ha estado ocupada por tres hombres: el ghanés Kofi Annan ( 1996 - 2006), el surcoreano Ban-Ki-Moon ( 2006 - 2016) y el portugués Antonio Guterres (2016 - 2026). El 1 de septiembre de 2027, el ex primer ministro portugués Antonio Guterres - que ha realizado una fructífera y positiva labor durante su década de mandato, con el destacado apoyo en su equipo del subsecretario General Adjunto de la ONU, el ex ministro de asuntos exteriores español Miguel Angel Moratinos-, cederá el testigo a la persona que liderará las Naciones Unidas en estos tiempos turbulentos con diversos conflictos bélicos abiertos en Oriente Medio, África y Europa Oriental.

Panamá está desarrollando un papel clave en el complejo proceso de elección de la Secretaría General de Naciones Unidas. La rotación geográfica indica que el candidato finalmente electo debería proceder de América Latina - que solo tuvo al peruano Javier Pérez de Cuellar ( 1981 - 1991) en la Secretaría General - por lo que las miradas de los 15 estados miembros del Consejo de Seguridad se vuelven hacia Ciudad de Panamá. Es de destacar el fuerte liderazgo diplomático panameño en América Latina este 2026, donde Ciudad de Panamá ha organizado, con exitosa asistencia de altas autoridades y la aprobación de importantes resoluciones, eventos estratégicos como la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, así como la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico.

Entre los ocho candidatos actuales, -aún se pueden incorporar nuevos aspirantes- destacan seis latinoamericanos en sintonía con la rotación geográfica antes citada que abre la posibilidad de que la región cuente, por segunda vez en la historia, con un nuevo secretario general de Naciones Unidas. Y las posibilidades apuntan, ademas, a que una mujer -hay cinco candidatas, todas latinoamericanas- sea electa por primera vez para la máxima posición institucional en Naciones Unidas. En este sentido, destacan como las más votadas en la contienda dos mujeres: la prestigiosa economista Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y actual directora general de la Unctad , la agencia de comercio de la ONU, así como Carolyn Rodrigues-Birkett, ex ministra de asuntos exteriores de Guyana y actual embajadora de su país en la ONU.

Panamá cuenta con el aval en Nueva York de su sólida y unánimemente elogiada trayectoria desde el 1 de enero de 2025 como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Este intenso y fructífero trabajo con múltiples resoluciones e iniciativas aprobadas (Haití, seguridad, rutas marítimas, protección de seguridad, derechos de las mujeres e infancia, etc.) refuerza la influencia e interlocución de la diplomacia panameña en Nueva York.

La Misión Permanente de Panamá ante Naciones Unidas está liderada por el experimentado embajador, Eloy Alfaro de Alba, cuya labor fue decisiva durante su etapa como embajador ante EE.UU. a finales de la década de los años 90 para garantizar la efectiva reversión del Canal transoceánico a la soberanía nacional panameña.

La intensa y positiva labor desarrollada por el embajador Eloy Alfaro de Alba, sin duda uno de los diplomáticos latinoamericanos más respetados y con mayor autoridad en Naciones Unidas, permite ahora a Ciudad de Panamá ejercer un papel clave en las complejas negociaciones diplomáticas con los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Francia, Federación Rusa y Reino Unido) y con los restantes miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Panamá está asegurándose y garantizando que la persona elegida cumpla con las exigencias de esta alta responsabilidad de independencia y neutralidad, pero que también sea sensible y consciente de las prioridades e intereses nacionales panameñas expuestas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su intervención en Nueva York ante el Consejo de Seguridad, acompañado del canciller Javier Martínez-Acha, durante la presidencia mensual panameña de este organismo, desarrollada exitosamente en agosto de 2025. La elección del nuevo Secretario General - probablemente latinoamericano y con rostro de mujer, es una nueva oportunidad para que Panamá haga valer su creciente influencia en la escena internacional y su apuesta por el multilateralismo, la paz y el diálogo en el marco de la Carta de Naciones Unidas.