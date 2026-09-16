Pax Silica y Palantir ¿nuevas formas de colonización?

Existen temas que por su naturaleza son difíciles, complejos y poco accesibles al común de los mortales y ciudadanos de a pie, incluso para los eruditos, o estudiosos de una actividad, disciplina o determinado asunto. El planeta atraviesa por ritmos de aceleración vertiginosos, turbulencia y vorágines asombrosos. Uno de ellos es la estructura digital de los algoritmos, redes, software y megacentros de información.

Más adelante observaremos los posibles impactos en los sistemas agropecuarios del tercer mundo o en vías de desarrollo—como sigue llamándosele—con el fin de recopilar la mayor cantidad de datos o cifras, uniformizando la conceptualización heterogénea de nuestras realidades o idiosincrasia intrínseca de suelo, clima, agua, condiciones atmosféricas, cultivos, zonas geográficas.

¿Pero que es la Pax Silica? Se origina (pax) del latín y significa paz, prosperidad y estabilidad a largo plazo. Para los estudiosos de la historia nos recuerda a los criterios de dominio y orden mundial, verbigracia, la Pax Romana o la Pax Americana. Por otra parte, Silica se está refiriendo al elemento químico precursor del silicio y que es el material básico para la creación semiconductores y chips electrónicos, estrechamente vinculados con la Inteligencia Artificial (IA).

En el caso de Palantir, para los aficionados a las películas y lectores de novelas, su nombre proviene de los “palantiri” inmersa en el Señor de los Anillos, de Jhon Ronald Reuel Tolkin, y los palantiri eran piedras que posibilitaban la finalidad de observar sucesos a distancia y se puede asemejar a una alegoría cuyo propósito es apreciar situaciones ocultas en una inmensa cantidad de datos e informaciones.

Dicha documentación contenida en el Manifiesto de Palantir fue publicado el 22 de abril de 2026 y resume las ideas de Alex Carp y Nicholas Zamiska en su libro The Technological Republic. No es una declaración corporativa sino pretende ser la intervención sobre el destino de Occidente, llámese Estados Unidos, el vínculo entre tecnología y el poder estatal, así como el papel de las tecnocracias o elites en la dirección de la sociedad.

La primera situación: Pax Silica representa un pacto, alianza o acuerdo lanzada por Estados Unidos para garantizar su hegemonía frente a China, así como una red incluye a la mayoría de los países de América Latina, asignándole diferentes papeles, tales diseño y control de tecnología avanzada, y otros suministran materia prima, suelo y minerales críticos.

La segunda: Palantir tiene como elemento común, que es una empresa de software, análisis de datos, vigilancia dirigida hacia objetivos comunes. Posee enlaces y contactos políticos y militares, comerciales y tecnológicos y los softwares son empleados en operaciones militares de rastreo y espionaje, control migratorio y de fronteras en gran parte del planeta.

En ambos casos, con ligeras variantes, grandes corporaciones orientan la conducción tecnológica de la sociedad, garantizar la extracción de materia prima, minerales críticos como el litio y tierras raras procesan, industrializan y luego con el supuesto valor agregado nos lo devuelven a nuestros países.

Ya algunos estudiosos de esta profunda y complicada realidad hablan de “nuevas formas de colonización” y en la presente coyuntura, más específicamente virtual, pues hay un extractivismo digital, ya que los países de la periferia, como mencionamos anteriormente, ofrecen los recursos naturales, para los grandes centros de poder y decisión. Lo anterior nos cercena la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

De manera paralela, la Historia, “Maestra Vida” nos habla de los “beneficios concentrados”. Las grandes metrópolis saquean nuestras riquezas, los gigantes tecnológicos (Ver la Mina en Donoso) logran obtener ventajas fiscales, exoneraciones, funcionan controlando estratégicamente el conocimiento tecnológico.

Luego de todas estas consideraciones, según los analistas y expertos, estos factores, herramientas, plataformas o aplicaciones, la Pax Silica hace énfasis en la geopolítica de hegemonía global de los E.U.A. principalmente en la inteligencia artificial y semiconductores.

Palantir, que es una firma de software para análisis de datos al igual que la IA, va a estar afectando a la agricultura, desde dos posiciones opuestas: geopolítica y física, pues emplea el uso de recursos y el operativo funcional tecnológico, que pretende operativizar y optimizar la cadena de suministros y producción.

Si evaluamos a Pax Silica, las consecuencias o impacto en la agricultura está enfocado en la construcción de megacentros de datos, cifras y grandes zonas industriales. Puede existir competencia y una lucha por la adquisición de agua y para la construcción de estos grandes centros. Se requieren enormes cantidades de agua, ver por ej: el Canal de Panamá puede reducir la disponibilidad de agua para los cultivos. Con estos centros pueden crearse áreas de calor industrial, desplazamiento y el uso de la tierra: se puede afectar la extracción de los minerales de tierras raras para elaborar chips y semiconductores, de contaminación de ríos y suelos con los relaves.

Dentro de “posibles beneficios”, Palantir se intenta proteger, modernizar y optimizar la agricultura, procesar datos masivos para adelantar calendarios de siembras, herramientas como Landmark Vision. Fortalecimiento de sistemas de información en donde los datos están desagregados, permitir mayor disponibilidad y discrecionalidad. Ha pasado un poco desapercibido la firma del documento Pax Silica. Panamá lo suscribió. Es necesario analizarlo con mayor detenimiento.