Panamá no puede permitirse fallar en lo crítico

Panamá tiene una característica única: todo lo crítico está concentrado. En un mismo espacio convergen: el Canal de Panamá; rutas marítimas globales, infraestructura vial estratégica, comunidades vulnerables; y activos económicos de alto valorDesde la perspectiva de gestión de desastres, esto se define como alta densidad de exposición crítica. Cuando introduces un nuevo elemento de riesgo en ese entorno, no sumas riesgos, los multiplicas.El riesgo que más preocupa: el efecto cascada. En emergencias, los escenarios más peligrosos no son los iniciales, sino los que se desencadenan después.Un evento en un sistema energético puede generar: incendios prolongados, interrupción de rutas críticas, afectación a operaciones marítimas, evacuaciones masivas, saturación de los servicios de emergencia y, en el peor escenario, colapso parcial de la capacidad de respuesta.Panamá no solo debe preguntarse si puede prevenir un incidente, sino también si es capaz de sostener la respuesta en caso de que este escale.