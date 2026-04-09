Panamá no puede permitirse fallar en lo crítico

Riesgos acumulados, eventos en cascada y decisiones que marcan el futuro. Panamá acaba de recibir una señal clara. Un incidente con un vehículo que transportaba combustible en el sector de La Boca provocó una explosión, víctimas humanas y afectación directa a una infraestructura estratégica. No fue un escenario hipotético. Fue real, inmediato y suficiente para alterar la movilidad y generar incertidumbre. Ese evento debe analizarse más allá de la noticia. Desde la gestión de riesgos y la atención de emergencias, lo ocurrido no es un hecho aislado. Es un indicador de vulnerabilidad.

El verdadero problema, la acumulación de riesgo

Panamá tiene una característica única: todo lo crítico está concentrado. En un mismo espacio convergen: el Canal de Panamá; rutas marítimas globales, infraestructura vial estratégica, comunidades vulnerables; y activos económicos de alto valor Desde la perspectiva de gestión de desastres, esto se define como alta densidad de exposición crítica. Cuando introduces un nuevo elemento de riesgo en ese entorno, no sumas riesgos, los multiplicas. El riesgo que más preocupa: el efecto cascada. En emergencias, los escenarios más peligrosos no son los iniciales, sino los que se desencadenan después. Un evento en un sistema energético puede generar: incendios prolongados, interrupción de rutas críticas, afectación a operaciones marítimas, evacuaciones masivas, saturación de los servicios de emergencia y, en el peor escenario, colapso parcial de la capacidad de respuesta. Panamá no solo debe preguntarse si puede prevenir un incidente, sino también si es capaz de sostener la respuesta en caso de que este escale.

Panamá ante el desafío de gestionar riesgos en el desarrollo de infraestructura crítica

Panamá atraviesa un momento decisivo en su desarrollo. Los recientes eventos que han afectado infraestructuras clave del país no deben verse como hechos aislados, sino como señales claras de una realidad que exige mayor atención: la creciente exposición a riesgos en entornos altamente sensibles. Como país, hemos avanzado en conectividad, logística y expansión de obras estratégicas. Sin embargo, ese crecimiento debe ir acompañado de un principio fundamental: no todo desarrollo es seguro si no se gestiona adecuadamente el riesgo que introduce.

El verdadero desafío: anticipar, no reaccionar

La gestión moderna de riesgos y desastres no se basa únicamente en responder a emergencias, sino en anticiparlas. Cada nueva obra, cada intervención en zonas sensibles, debe evaluarse bajo una lógica clara: ¿Qué riesgos introduce? ¿Cómo interactúa con los ya existentes? ¿Qué consecuencias tendría un fallo? ¿Estamos preparados para responder si ese fallo ocurre?, porque en infraestructuras críticas, los eventos no siempre son aislados, pueden desencadenar efectos en cadena que impactan múltiples sectores al mismo tiempo.

Riesgo sistémico, una realidad que no podemos ignorar

Cuando múltiples sistemas críticos coexisten en proximidad, se configura lo que técnicamente se conoce como: riesgo sistémico. Esto implica que una interrupción en un punto puede afectar la movilidad, interrumpir servicios esenciales, generar impactos económicos significativos, comprometer la seguridad de la población. En estos contextos, la planificación no puede ser sectorial, debe ser integral, preventiva y basada en escenarios reales.

Capacidad de respuesta: el pilar invisible

El desarrollo de infraestructura debe ir acompañado del fortalecimiento de capacidades: sistemas de alerta temprana, protocolos interinstitucionales claros, equipamiento adecuado para escenarios complejos, entrenamiento continuo y simulaciones; porque el riesgo no se elimina, se gestiona, y su impacto depende directamente de qué tan preparados estemos.

Mirando hacia el futuro: decisiones que definen país

Panamá tiene la oportunidad de consolidarse como un modelo de desarrollo resiliente en la región, pero eso requiere una visión distinta: incorporar la gestión de riesgos desde la fase de diseño, evaluar impactos acumulativos -no solo individuales-, proteger los entornos más sensibles con criterios técnicos rigurosos, promover transparencia y debate informado en proyectos estratégicos. El crecimiento no debe comprometer la seguridad, debe fortalecerla.

Mensaje final

Panamá no puede darse el lujo de improvisar en entornos críticos. Cada decisión en materia de infraestructura tiene implicaciones a largo plazo sobre la seguridad, la economía y la vida de las personas. El futuro no depende únicamente de lo que construimos, sino de cómo gestionamos los riesgos de lo que construimos. Hoy más que nunca, el país necesita una visión clara: desarrollar con responsabilidad, planificar con anticipación y actuar con conciencia del riesgo, porque en infraestructuras sensibles, la prevención no es una opción. Es una obligación.

* El autor es experto en gestión de riesgos y exdirector nacional del Sinaproc