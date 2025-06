Panamá: ¿Una sola ruta para siempre?

Desde siempre hemos escuchado la trillada frase que nos recuerda lo privilegiado de la posición geográfica de Panamá. Es una verdad estudiada desde hace más de 500 años y que ha quedado demostrada con hechos históricos contundentes: el Ferrocarril Interoceánico inaugurado en 1855, el Canal de Panamá en 1914 y su ampliación en 2016. Solo estas dos últimas obras han generado un desarrollo logístico y portuario impresionante entre las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. En esa misma línea, en 1982 se construyó también el oleoducto transístmico entre Chiriquí y Bocas del Toro.

Pero desde entonces, ¿qué más hemos hecho como país para aprovechar esta ventaja geográfica?

Con el paso de los años, el país ha centrado la mayor parte de su desarrollo logístico en torno al Canal. Pero la realidad es que este enfoque ya no basta. Es momento de abrir los ojos a oportunidades complementarias: puertos regionales, gasoductos, tuberías de granos y corredores terrestres. Estas alternativas no solo amplían el horizonte económico nacional, sino que también alivian la presión sobre la vía acuática más emblemática del mundo. Además, pueden generar desarrollo descentralizado y empleo digno en las provincias, para que la población del interior no tenga que migrar a la capital a integrarse al sistema logístico existente.

Un estrecho que nos puede poner adelante... o atrás

El istmo de Panamá tiene apenas 80 km en su punto más angosto, la distancia que cruza el Canal. En cambio, el Istmo de Tehuantepec, en México mide cerca de 250 km entre el océano Pacífico y el Golfo de México. A pesar de ser más ancho, México ejecuta allí un ambicioso corredor interoceánico que incluye tren, puertos, fibra óptica y ductos, y ha sido promovido como una “alternativa al Canal de Panamá”. Según datos oficiales del gobierno mexicano, este proyecto podría aportar hasta un 5 % del PIB nacional y movilizar más de $4.500 millones en inversión para parques industriales y obras logísticas (Secretaría de Economía, 2023).

Mientras tanto, todo el territorio panameño es más angosto y, por tanto, más viable para soluciones logísticas modernas. Panamá tiene zonas con potencial para nuevos puertos, terminales intermodales, oleoductos o gasoductos, sin necesariamente afectar áreas protegidas o ecosistemas frágiles. Lo que se necesita es voluntad, planificación e inversión.

Sí, es cierto que contamos con territorios protegidos, comarcas indígenas, reservas naturales y otros límites ambientales legítimos. Pero también es cierto que existen áreas aptas para desarrollos estratégicos que podrían dinamizar economías locales, atraer nuevas industrias, fomentar el turismo logístico e impulsar agroexportaciones, especialmente en provincias como Chiriquí, Veraguas, Coclé, Los Santos o Darién.