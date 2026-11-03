Panamá y el verdadero origen de las rutas del canal los intentos olvidados antes de franceses y norteamericanos

Con este artículo busco esclarecer las ideas sobre los primeros intereses e intentos para construir un canal en América (específicamente en su zona central, la cual es la más estrecha entre el norte y sur de América).

Los primeros en demostrar interés por este proyecto fueron los españoles durante el siglo XVI cuando el rey Carlos V de España reconoce a Panamá como un punto clave de paso entre el mar Caribe y el océano Pacífico, pero debido a las limitaciones tecnológicas y a diversos factores como las enfermedades endémicas de la región (como la malaria y la fiebre amarilla), tuvieron que conformarse con rutas trazadas entre las densas selvas de Panamá ayudadas de la navegación del río Chagres por parte de la costa Atlántica, los que hoy conocemos como camino real y camino de cruces.

Posteriormente, el científico alemán Alexander Von Humboldt realizaría una expedición científica por América al que consideraba como un “laboratorio de historia natural por excelencia”. En este viaje realizó diversos estudios sobre la geografía del continente, pero el que más nos interesa resaltar fueron sus escritos sobre posibles rutas para un canal, en donde señaló a varias regiones como México (istmo de Tehuantepec), Colombia (la región del Chocó y el río Atrato), Panamá (a pesar de que nunca visitó el istmo, mediante relatos de navegantes y comerciantes logró trazar 2 posibles rutas. La primera por Bahía de Caledonia al Golfo de San Miguel y la segunda por el río Chagres a la ciudad de Panamá).

Finalmente, en 1805 publicaría sus primeros hallazgos en América, lo que reanimaría el interés de potencias europeas como americanas en la construcción de dicha ruta. Los primeros fueron los propios españoles ya que en 1814 las cortes españolas ordenaron un canal por Nicaragua y la formación de una compañía para empezar los trabajos, pero debido al avance de las guerras emancipadoras en América, la idea no fue llevada a cabo.

Luego, en el año 1826, nacería por parte de la República Federal Centro Americana (país el cual estaba constituido por los países de: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) a través de la primera legislatura del Congreso Federal de la República Federal de Centroamérica, bajo la presidencia de Mariano Gálvez el 16 de junio de 1825, decretó que se construyera un canal a través de Nicaragua. Como parte de ese decreto, se dio luz verde a Estados Unidos para que iniciara las negociaciones, lo cual empezó en 1826.

Finalmente, este decreto no tuvo éxito principalmente por las demoras en las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos, el cual era el impulsor de la obra, con lo cual se perdió el interés inicial que se tenía por la obra. Posteriormente, un empresario llamado Aaron H. Palmer junto con sus socios propone construir un canal con un capital de 5,000,000 de dólares.

En un inicio no tiene éxito en su búsqueda de financiamiento por lo que viaja a Londres en busca de la oportunidad, pero su suerte fue la misma y no se llegó a nada principalmente por falta de financiamiento.

Por último hablaré sobre lo que, a mi percepción, fue la base de la construcción del ferrocarril y el canal. Con el fracaso del Palmer, Simón Bolívar toma la decisión de tomar acciones en el asunto (este anteriormente ya había expresado su interés por un canal por Panamá en su carta de Jamaica); tras el congreso celebrado en Panamá en 1826, la construcción de un canal por Panamá volvió a ponerse sobre la mesa, pero Estados Unidos demoró el nombramiento de sus representantes por temor a una resolución antiesclavista del Congreso y por oposición política al Presidente Adams, por lo que los delegados llegaron tarde y tampoco se llegó a un acuerdo en cuanto al tema del canal.

Finalmente, en 1827 Bolívar dio el permiso a John Augustus Lloyd (ingeniero británico) y a Maurice Falmarr (ingeniero sueco) de explorar el istmo en busca de posibles rutas para conectar ambos mares ya sea por vía acuática o terrestre, a lo que estos exploradores sugerirían la ruta que iba por la Bahía de Limón como el punto de entrada en el lado Atlántico, seguir el curso del río Chagres hasta su confluencia con el río Trinidad, y luego continuar por tierra a través de las llanuras hasta la ciudad de Panamá y la zona de La Chorrera (rutas que posteriormente serían usadas para la construcción del ferrocarril y el canal bajo la autoridad francesa y estadounidense), pero estas exploraciones no se concretarían principalmente por el cambio de gobierno en Nueva Granada y por la muerte de Bolívar en 1830, y quedarían como simples escritos que, casi décadas después, serían esenciales en la batalla de rutas por el canal.

Con esto expuesto quiero exponer esta parte de la historia que muchos panameños dejan de lado o desconocen, teniendo como base los intentos franceses sin conocer que, antes que ellos llegaran a interesarse, ya existían intentos de construir un canal, los cuales los franceses utilizarían como base teórica (como los escritos de Humboldt) y práctica (las rutas trazadas por Lloyd).