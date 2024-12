Pasado y futuro

El futuro del país pasa por tener una visión clara de lo buscado y, en este sentido, es un enorme paso que no valoramos en su magnitud; lo logrado en poco más de 6 meses por la administración Mulino de ingresar al Mercosur abre una gama de posibilidades para el crecimiento de nuestra economía de servicios.

También es importante la invitación que cursara el presidente Macron al presidente panameño, siendo Francia uno de los principales detractores de este sector de nuestra economía. Esto se da no por casualidad; es producto del claro mensaje ante la ONU de que Panamá no tolerará discriminaciones, más aún de haber cumplido en exceso con lo necesario para conformarnos a estándares internacionales, que ni aquellos que tratan de imponerlos cumplen a cabalidad.

En tesis de Omar Jaén Suárez, rescatando la “pequeña potencia geopolítica” que tuvimos en el pasado, que cambió a lo que teníamos hace una década.

Por otra parte, la continua comunicación semanal del presidente sobre la labor de Gobierno y las respuestas a inquietudes ciudadanas, es un avance en transparencia notable que nunca se había dado y que pareciera lo damos por descontado.

La austeridad que pasa por el presupuesto como arma para recortar si se aplica correctamente, naufragó ante la realidad política de una Asamblea que representa un pueblo que habla, pero no quiere austeridad real, y eso en democracia debe respetarse. Los argumentos para ello, algunos válidos, deberán ser atendidos a futuro para minimizar las excusas.

El desafío de resolver integralmente el problema de la CSS después de muchas consultas con todos los sectores del país a los que se les pidió soluciones numéricas, no discursos, originó una propuesta de consenso bastante amplia, que puede ser modificada con base en realidades actuariales y que ahora cae en manos de toda clase de intereses, unos que no les interesa solución, sino revolución, porque se quedan sin poderoso discurso político y otros electoreros, muchos de los cuales son causantes de la crisis que tampoco quisieron resolver.

La pregunta ahora es ¿vamos encaminados a un parche en la CSS que sea aceptable a las graderías, a los jacobinos de la montaña? De ser así, el problema regresará muy pronto.

El próximo tema a enfrentar es el de la mina, donde mentes obtusas que desconocen los controles y mitigaciones sobre impacto ecológico que la tecnología y un estricto control brindan, decidieron ser la mayoría, cosa que está por verse, y no solo eliminar un contrato, sino prohibir la minería; todo por causa de un gobierno desgastado, altamente impopular que fue motivo principal y subyacente del rechazo.

Que se puede y debe obtener un mejor contrato, no es tema a discutir, y en eso las declaraciones del presidente Mulino así lo indican; que los mismos que ayer se opusieron se opondrán por las razones que arriba dejo sentadas, no me cabe duda.

Para enfrentar los retos venideros es preciso que las fuerzas políticas que apoyan la gestión del presidente mantengan la unidad de propósito y visión en beneficio del país, que atraviesa condiciones económicas difíciles, y esto se logra con mucho diálogo.