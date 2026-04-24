Penonomé realza su identidad con el Paseo de las Indumentarias Regionales

En el marco de la celebración de los 445 años de la fundación de la ciudad de Penonomé, la comunidad folclórica integrada por ciudadanos de la sociedad civil pone en marcha el Paseo de las Indumentarias Regionales de Penonomé. A celebrarse este sábado 25 de abril de 2026a las 3:00 p.m.

Esta iniciativa surge del interés de un grupo de amigos que desde febrero de 2023 han compartido a través de un espacio digital la pasión por el folclore y la preocupación por mantener vivas las costumbres tradicionales del pueblo.

“La idea tomó forma en agosto de 2025 y nos plantemos la necesidad de crear en Penonomé un evento que destacara las expresiones tradicionales más allá de las festividades del carnaval. Luego de varios encuentros la iniciativa se formalizó el 27 de octubre de 2025”, dijo una de sus organizadoras Hilda Maris Morán Vergara.

Desde entonces, 15 penonomeños provenientes de distintos ámbitos profesionales asumieron esta tarea con un objetivo claro: resaltar, preservar y difundir las tradiciones penonomeñas.

“Hemos trabajado de manera conjunta con mucho esfuerzo y dedicación en la organización, buscando patrocinadores, en la logística, en las publicaciones de las usanzas que especialmente para hacer realidad este proyecto cultural”, agregó Morán Vergara.

Las publicaciones en las redes sociales en Usanzas Penonomeñas han sido muy bien estudiadas por los propios penonomeños, un trabajo arduo pero gratificante, porque a través de ellas se ha logrado el despertar de los penonomeños y personas amantes de las polleras y tradiciones.

“Por ello, el atavió que escojan para este gran paseo estará dentro de las indumentarias sencillas, económicas y sobre todo hermosas”, aseguró.

Este evento, agregó Morán Vergara, más que una celebración es un homenaje a quienes nos antecedieron y nos dejaron este valioso legado.

“Por eso, los invitamos a conocerlo, valorarlo y vivirlo con orgullo. Salgan, disfruten, bailen y canten al ritmo de nuestras tamboreras, cumbias y tamboritos, autóctonos de nuestra región”.