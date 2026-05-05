Posidonia: el epicentro marítimo mundial y por qué Panamá debe estar presente

Cada dos años, el corazón del transporte marítimo mundial late en Grecia. Su nombre: <b>Posidonia</b>.La edición 2026 de Posidonia se celebrará del 1 al 5 de junio en Atenas, consolidándose una vez más como el principal punto de encuentro de la industria Maritima mundial.Más que una feria o conferencia, Posidonia se ha consolidado como el punto de encuentro más influyente del sector marítimo global. Durante una semana, Atenas reúne a armadores, astilleros, clasificadoras, aseguradoras, proveedores tecnológicos, reguladores y gobiernos de más de 100 países, en un entorno donde se definen tendencias, se cierran negocios y, sobre todo, se anticipa el futuro de la industria.