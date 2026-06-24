Acodeco promueve las buenas prácticas comerciales

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) procura diariamente brindar a la ciudadanía información oportuna y útil que contribuya a fortalecer la relación entre consumidores y agentes económicos, conforme a lo establecido en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 y sus modificaciones.

Por esta razón, la institución desarrolla de manera permanente acciones de educación y orientación a través de diversos medios de comunicación, con el objetivo de promover el conocimiento de los derechos y deberes de los consumidores. Asimismo, mantiene programas de capacitación dirigidos a los agentes económicos, con la finalidad de fomentar relaciones de consumo basadas en información clara, veraz y transparente desde el inicio de la contratación de bienes o servicios.

En la mayoría de los países se promueven las buenas prácticas comerciales como un elemento esencial para garantizar mercados más justos y eficientes. Los consumidores tienen derecho a recibir orientación y educación que les permita tomar decisiones informadas y ejercer un consumo responsable, accediendo a bienes y servicios que satisfagan sus necesidades dentro de un mercado regido por la libre oferta y demanda.

Entre otros derechos fundamentales, el consumidor tiene derecho a ser escuchado, a elegir libremente y a recibir bienes y servicios de calidad.De igual forma, los consumidores tienen deberes que contribuyen al buen funcionamiento de las relaciones de consumo. Entre ellos destacan la planificación de sus compras, el ejercicio de un consumo responsable y la importancia de no dejarse llevar impulsivamente por ofertas o promociones que puedan afectar la economía familiar. El ahorro y la prudencia continúan siendo herramientas fundamentales para una adecuada administración de los recursos del hogar.

En segundo lugar, los agentes económicos desempeñan un papel igualmente importante. Muchos de ellos optan por conciliar los reclamos presentados por los consumidores, lo que les permite fortalecer su imagen y credibilidad ante el público. Actualmente, los consumidores investigan, comparan y consultan la trayectoria de los comercios antes de realizar una compra, por lo que el respeto a las garantías y a los derechos de los clientes se convierte en un factor determinante para generar confianza y fidelidad.

Es decir, siempre va existir un reconocimiento legalmente establecido de la garantía de bienes o productos, así como de la eficiencia del servicio contratado con una empresa. De aquí los motivos de las quejas que con mayor frecuencia se registran en la estadística del Departamento de Conciliación, desde enero 2026 a la fecha, podemos mencionar: devolución de dinero, cláusula abusiva, incumplimiento de garantía, falta de información, vicio oculto, incumplimiento de contrato, entre otros.

También es importante destacar que existen numerosos agentes económicos en todo el país que mantienen una trayectoria ejemplar y no registran quejas en las estadísticas institucionales gracias a sus buenas prácticas comerciales. Asimismo, muchos de los comercios que sí enfrentan reclamaciones logran alcanzar acuerdos satisfactorios mediante los procesos de conciliación, beneficiando tanto a los consumidores como a las empresas.

Las buenas prácticas comerciales fortalecen la confianza en el mercado y ayudan a prevenir conflictos entre consumidores y empresas. Cuando un agente económico ofrece información clara, respeta las garantías y atiende adecuadamente los reclamos, beneficia a sus clientes y fortalece su reputación, competitividad y credibilidad.

Promover el conocimiento de los derechos y deberes de consumidores y agentes económicos seguirá siendo una de las principales tareas de la Acodeco, convencida de que una cultura de respeto, información y cumplimiento contribuye al bienestar de los consumidores y al fortalecimiento de la actividad comercial en Panamá.