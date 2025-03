Presentación del libro ‘Reflexiones sobre Panamá y su destino de 1990 a 2024’

¿Cuándo vamos a despertar? fue el título del artículo de mi columna de opinión semanal de La Estrella de Panamá del 18 de marzo. Resumía la motivación esencial para publicar mi último libro, Reflexiones sobre Panamá y su Destino de 1990 a 2024. Aparece como la segunda edición de uno, algo más lujoso, que publiqué hace ya tres años y que se agotó rápidamente. En realidad, este es prácticamente otro libro.

Primero, porque contiene en sus 678 páginas siete capítulos en vez de diez del libro de 2022.

Segundo, porque contiene solamente ensayos breves, desde página y media hasta diecisiete el más extenso.

Tercero, porque incluyo actualizaciones más desarrolladas a los ensayos más antiguos, cerca de la mitad, hasta octubre del año pasado cuando llegó a la imprenta.

Cuarto, porque a los ochenta ensayos originales que aparecen en el primer libro, añado veinticinco que publiqué en los últimos dos años en mi columna de opinión, para así completar ciento cinco artículos.

Son siete capítulos los que componen este libro y que corresponden tanto a mi formación académica como a mi experiencia profesional: como geógrafo e historiador comienzo con Historia y Geografía; como instrumento fundamental de nuestra identidad sigo con El Canal de Panamá. En tanto que experto en el tema continúo con La Población Panameña. Geopolítica y Política Internacional tienen mucho que ver con mi larga experiencia, medio siglo, como diplomático, mientras que El Ordenamiento Territorial y también La Ciudad de Panamá son la expresión de preocupaciones de un geógrafo panameño. Finalmente, el capítulo nombrado Ensayo sobre Francia y los Franceses, el más corto, nace de mi relación especial con ese país, de mis afectos más personales, en donde adquirí la formación más acabada, tanto académica como intelectual en las universidades de Aix-Marsella y de París-Sorbona, que sustentan todo lo demás.

Muchos me preguntan: ¿cuál fue la motivación para escribir y publicar este libro, que también se ofrece a precio muy accesible, para un público más amplio, como una iniciativa sin fines de lucro de mi parte y gracias sobre todo a la insistencia del buen amigo Rolando Domingo que me convenció para lanzarme en este trabajo que me tomó varios meses, y a la generosidad de algunos panameños que también contribuyeron a hacerlo posible?

La honda preocupación por el rumbo de nuestro país y su sociedad en la bisagra del siglo XX al XXI bajo una democracia liberal deficiente, ha sido el más fuerte estímulo. La mayoría de los ciento cinco ensayos presenta, de manera somera, el problema, luego, su evolución y finalmente alguna propuesta para su solución. En verdad, es más que nada, como su título dice, una reflexión que trata de ayudar a sus lectores, con información real y datos objetivos, a adelantar sus propias reflexiones sobre temas muy diversos de una actualidad ahora, desde hace pocos meses, todavía más amenazante e incierta para la República de Panamá.

Para presentar formalmente el libro, un foro de expertos organizado por Rolando Domingo se reunió la mañana del 17 de marzo: Omar Jaén Suárez, Teresita Yániz de Arias, Andrés Barrios Arce, Alberto Alemán Zubieta, Jorge Eduardo Ritter y Juan Alberto Arias Strunz presentaron breves ponencias, mientras que tres distinguidos periodistas, Guido Rodríguez, Edwin Cabrera y Leonardo Grinspan canalizaban las preguntas del público. El secretario nacional del Ferrocarril, Henry Faarup, también se unió al foro para ofrecer una explicación de ese proyecto que debería, en varias etapas que esperamos se aceleren, unir al fin al continente americano, desde Costa Rica hasta Colombia, pasando por Panamá. Se puede acceder al foro en video de Arca Media: www.omarjaen.com.

Publicar en Panamá, especialmente en temas de humanidades o de ciencias sociales, es siempre un reto por las grandes dificultades que enfrentamos los autores. Aparte de pequeñas editoriales, especialmente de universidades públicas y privadas, no existe una verdadera empresa editorial comparable a las mayores que encontramos en México, Colombia, Argentina o España que se encargue de manera profesional del asunto: la edición, impresión, presentación y circulación de una obra que contribuya, en el caso de las ciencias sociales, a facilitar su conocimiento basado en datos, hechos y fenómenos hasta cuantificables. Es una necesidad cada vez más pertinente cuando advertimos tantas informaciones deficientes y hasta falsas que circulan, en medios y redes sociales, sin ningún sustento científico, objetivo, tal como lo hemos observado en los últimos tiempos en dos asuntos emblemáticos: la realidad de la mina de cobre y la reforma de la Caja de Seguro Social.

Para resolver esta situación propongo realizar gestiones, primero por entes gubernamentales como ProPanamá y los ministerios de Comercio e Industrias, de Relaciones Exteriores y de Cultura, para atraer a inversionistas y podamos tener en Panamá una empresa editorial de verdadero peso o extensiones de las principales existentes en otros países que nos ayuden a publicar y difundir también libros panameños, al menos en el mundo de habla hispana. Sería tarea de utilidad pública nacional e internacional.