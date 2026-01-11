Promesas escritas en el hielo

Diciembre de 1963. Calle del Tanque, Aguadulce, Coclé. Severiano González, campesino del pueblito de Las Mineras, amarra su caballo a una cerca de palo de teca en casa de la maestra Coralia Gómez. Ella lo recibe eufórica: ¡'Venga ese guandú oloroso y el pavo que me gané en la rifa'! Severiano se quitó el sombrero, zurró la manga de la cotona por la frente perlada de sudor, rastrilló la barbilla con sus rupestres uñas y soltó la mala noticia: 'Anoche me abrieron el palenque y se llevaron el pavo'. La maestra Cory olvidó la etiqueta social normalista y arremetió: 'Compadre, usted me dio su palabra; le doy dos horas para que traiga el pavo'.La palabra devaluada —como la del avicultor—, las promesas rotas, los compromisos huecos y las mentiras multicolores constituyen el pan bofo de cada día. Y, como si ya fuera poco, ahora las redes sociales complementan la tormenta perfecta de esta epidemia inmoral. Lo decía George Orwell, periodista y novelista británico: 'En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario'.