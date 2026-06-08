¿Qué es el Proyecto de Ley 641 y por qué los emprendedores panameños deben conocerlo?

Una nueva ley pensada para las grandes multinacionales puede abrir oportunidades reales para los pequeños y medianos negocios del país.

El pasado 30 de abril de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 641. Su nombre técnico puede sonar complicado, pero su impacto en el ecosistema empresarial panameño es importante de entender, incluso para quienes tienen un pequeño negocio, un emprendimiento en marcha o están pensando en iniciar uno.

En este artículo te lo explico en palabras simples: qué dice la ley, a quién afecta directamente, y sobre todo, qué oportunidades puede representar para los emprendedores y dueños de PYMES en Panamá.

¿De qué trata esta ley, en palabras sencillas?

Panamá tiene desde hace décadas un sistema tributario basado en la territorialidad: solo se pagan impuestos por el dinero que se gana dentro del país. Las empresas internacionales que estaban registradas en Panamá, pero generaban sus ingresos en otros países no pagaban impuestos sobre esas ganancias y es algo que en lo personal siempre me ha deja pensando generar sus riquezas aquí y en algunos casos no dejan nada en el país.

El problema es que muchas empresas multinacionales aprovechaban esto para reducir sus impuestos globales, registrándose en Panamá solo de nombre, sin tener empleados reales, sin oficinas funcionales ni operaciones verdaderas en el país.

Dato curioso: Por esta mala práctica colocó a Panamá desde 2021 en la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea, lo cual ha generado restricciones para el país en materia de inversión y reputación internacional.

El Proyecto de Ley 641 busca corregir esa situación. En esencia dice: si una empresa multinacional quiere mantener el beneficio de no pagar impuestos sobre sus ganancias del extranjero, debe demostrar que realmente opera desde Panamá, con empleados reales, instalaciones físicas y decisiones tomadas en el territorio nacional.

¿A quién afecta directamente esta ley?

Esta ley aplica exclusivamente a entidades integrantes de grupos multinacionales, es decir, empresas que forman parte de conglomerados corporativos que operan en varios países al mismo tiempo y que generan rentas pasivas de fuente extranjera como:

Dividendos o ganancias de empresas en otros países

Intereses cobrados en el extranjero

Regalías por uso de patentes, marcas o tecnología

Ganancias de capital por venta de activos en el exterior

Rentas por propiedades o bienes fuera de Panamá

¿Qué pasa con las empresas que no cumplan?

Las empresas multinacionales que no demuestren tener una presencia económica real en Panamá, lo que la ley llama sustancia económica, serán consideradas entidades no calificadas y deberán pagar un impuesto del 15% sobre todas sus rentas pasivas de fuente extranjera.

Para evitar ese impuesto, estas empresas deberán demostrar tres cosas concretas en Panamá:

Contar con personal calificado y bien remunerado trabajando aquí

Tomar sus decisiones estratégicas y operativas desde el territorio panameño

Tener gastos operativos reales en el país, más allá de sueldos e instalaciones

¿Por qué esto es importante para los emprendedores panameños?

Aunque esta ley no aplica directamente a los pequeños negocios o PYMES, sus efectos indirectos pueden ser muy positivos para el ecosistema emprendedor del país. Aquí las razones:

1. Más empresas buscando proveedores locales

Para demostrar sustancia económica, las multinacionales necesitarán contratar servicios en Panamá. Esto crea una demanda real de proveedores locales: empresas de contabilidad, consultoría, tecnología, recursos humanos, logística, limpieza, catering, seguridad y muchos más. Un emprendedor que ofrece servicios profesionales o de soporte puede posicionarse como proveedor de estas empresas.

2. Generación de empleos formales mejor pagados

La ley incentiva a las multinacionales a contratar personal calificado y bien remunerado en Panamá. Esto fortalece el mercado laboral formal y crea una clase trabajadora con mayor poder adquisitivo, lo que a su vez beneficia a los negocios locales que les venden productos y servicios.

3. Mejor reputación del país para hacer negocios

Si Panamá sale de la lista negra de la Unión Europea, el país se vuelve más atractivo para la inversión extranjera. Más inversión significa más movimiento económico, más proyectos, más contratos, más negocios y más oportunidades para los negocios locales que participan en esa cadena de valor.

Por ahora, tú no necesitas hacer ningún cambio en tu negocio. Sin embargo, hay acciones estratégicas que puedes considerar para aprovechar el momento:

Si ofreces servicios profesionales (contabilidad, legal, RR.HH., tecnología, consultoría), empieza a preparar tu portafolio para presentarlo a empresas internacionales que necesitarán proveedores locales.

Si tienes un negocio de servicios generales (mantenimiento, catering, seguridad, logística), considera cómo podrías certificarte o formalizarte para ser proveedor corporativo.

Mantente informado sobre el avance de esta ley. Si es aprobada antes del 5 de junio de 2026, entra en vigencia en el siguiente período fiscal.

Consulta con un contador o asesor fiscal si tienes socios extranjeros o si tu negocio recibe ingresos de fuera del país, solo para verificar que no existe ninguna implicación indirecta en tu caso particular.

El Proyecto de Ley 641 es una señal de madurez institucional de Panamá frente a los estándares internacionales. Para el emprendedor y el dueño de PYME, no representa una amenaza sino una oportunidad: un país con mejor reputación fiscal atrae mejor inversión, genera más empleo y mueve más su economía interna.

Estar informado siempre es una ventaja competitiva, así como entender las reglas del juego, aunque no te apliquen directamente, te prepara para identificar oportunidades antes que los demás. Creo y afirmo que nuestro sistema tributario debe ser más justo y equitativo para los que pagan impuesto

Y tú ¿Qué piensas de esta iniciativa? Te sumarás ....