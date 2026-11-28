El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial de la Cepal sobre los diez países latinoamericanos más preparados para la inteligencia artificial termina en República Dominicana. Panamá aparece justo después en el informe completo. Ocupa el puesto 11 entre 20 países evaluados, con 39,3 puntos de 100, frente a los 45,1 de República Dominicana y los 56,0 de Costa Rica. ¿Qué explica que sigamos fuera de los diez primeros y qué estamos haciendo como país para cerrar esa brecha?

El resultado más bajo de Panamá está en investigación, desarrollo y adopción, con 31,8 puntos. Ahí está una de las preguntas que el país debería hacerse. ¿Cuántas universidades panameñas tienen acceso a la capacidad de cómputo que necesitan para investigar? ¿Cuántas pequeñas empresas pueden probar una solución, medir si les funciona y adaptarla a su negocio? La conectividad internacional y la experiencia logística nos dan una base valiosa. Convertir esas ventajas en conocimiento y productividad exige que más personas y empresas puedan desarrollar y aplicar la tecnología aquí.

Hay una decisión de país que el índice todavía no refleja. El Consejo de Gabinete aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial el 11 de agosto de 2026 y la publicó en Gaceta Oficial el 18 de agosto. El propio informe aclara que la estrategia se lanzó después del cierre de la recolección de datos. En septiembre, la subcomisión especializada se reunió para trazar su implementación. La estrategia prevé responsables, plazos e indicadores. Ahora corresponde preguntar qué acciones tienen financiamiento, cuáles ya comenzaron y cuándo podremos consultar sus resultados.

La respuesta también compromete a las universidades y al sector privado. Panamá podría aprovechar su experiencia portuaria para reunir a investigadores, operadores y empresas locales alrededor de un problema concreto, como anticipar la congestión en las terminales. Un proyecto de ese tipo permitiría formar especialistas y comprobar si la herramienta reduce los tiempos de espera. La misma disciplina debería aplicarse en el Estado. Si una institución incorpora IA a un trámite, el ciudadano debería poder saber cuánto tiempo ahorra, cómo se protegen sus datos y ante quién puede reclamar si el sistema se equivoca.

Publicar avances periódicos permitiría discutir la estrategia con algo más que anuncios. ¿Cuántos docentes cuentan con formación para enseñar a sus estudiantes a verificar lo que produce una herramienta de IA? ¿Cuántos equipos de investigación, dentro y fuera de la capital, tienen acceso efectivo a infraestructura? ¿Cuántos proyectos financiados con recursos públicos demostraron mejoras suficientes para ampliarse? Esas respuestas nos dirían dónde invertir y qué corregir antes de que llegue la próxima edición del índice.

Cuando se publique la siguiente clasificación, habrá motivos para mirar el puesto de Panamá. También valdrá la pena mirar fuera de la tabla y preguntarnos qué puede hacer hoy una estudiante en Chitré, una pequeña empresa en David o un investigador panameño que hace un año no podía hacer. De esa respuesta depende cuánto futuro estamos construyendo en Panamá.