¿Qué hacías cuándo el terremoto?

Hace algunos años, una película popularizó más su título, ¿Qué hacías cuando se fue la luz? que la película en sí, aunque su protagonista fue Doris Day, una de las grandes divas de su época. El tema del largometraje era un corte de energía en Nueva York y las historias que se entremezclaban entre sí a raíz de ese hecho. Por muchos años, el “chiste” era preguntar que estaban haciendo las personas cuando tal o cual cosa.

Pues tomé la idea de esta película para preguntarme que hicimos en Panamá cuando se dio el sismo del pasado viernes. Creo que no hay nadie vivo que pueda recordar el sismo de 1882 en la región de Kuna Yala y no muchos recordarán los estragos causados por el devastador terremoto de 1991 en Bocas del Toro.

Pero varios recordaremos el famoso sismo que se produjo en 1971, “el día que el Rey Pelé jugó en Panamá”, cuando vestía la camiseta del Santos de Brasil. Cuando regresábamos del estadio, vivimos una de esas “pestañas” que recordaremos por muchos años más.

En 1976, Panamá fue uno de los primeros países en adoptar el código antisísmico y eso en gran parte ayudó a que las construcciones de los rascacielos que se pueden apreciar en uno de los mejores “skylines” del continente, no se vieran seriamente afectados como sucedió en otros países. Sin dejar de tomar en cuenta que la distancia desde el epicentro hasta la capital era considerable, no así con lo sucedido en Venezuela que el epicentro estaba a menos de 20 kilómetros de la capital.

La realidad es que solo pensar que hay que bajar por las escaleras de emergencia 60 o 70 pisos asusta, sin embargo, quienes residimos en la capital actuamos de una manera tal que podríamos calificar de un gran 4.6 sobre 5 al pueblo panameño que, muy asustados, como estuvimos todos, supimos empinarnos para hacer las cosas de la mejor manera.

Los que aparentemente siguen asustados son los policías que estuvieron totalmente ausentes, cosa que me recordó los vídeos que se vieron durante la invasión de 1989, cuando se les veía corriendo mientras se quitaban el uniforme y quedaban en calzoncillos ante la presencia del ejército estadounidense. Como comentario adicional, expreso que, así como son muy valientes para ofender, amedrentar y hasta atacar al pueblo que deben proteger y servir, debimos haberlos visto el viernes en la calle ante el pandemónium que se vivió en las calles de la capital.

El trabajo que desde el primer momento se ha visto por parte de SINAPROC, Bomberos y varios clubes cívicos como Activo 20-30 y Kiwanis, es encomiable y debo destacar que están en la calle desde el primer momento y aún los podemos ver en los vídeos que presentan los canales de televisión.

Gracias a la radio y a la televisión muchas personas nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo y a medida que pasaban los minutos, se sintonizaban más y más, los medios tradicionales que brindaban información e imágenes que luego varios en las redes reposteaban, muchas veces tergiversando el verdadero contenido.

Estoy convencido de que las tragedias de Venezuela y Colombia hizo que los que vivimos en Panamá tomáramos más consciencia de lo preparados que debíamos estar y de lo que teníamos que hacer ante este tipo de catástrofe, que nadie quiere vivir.

A las autoridades que brindaron una rápida respuesta, a los clubes cívicos (que siempre preguntan dónde están) que dieron la cara casi que de inmediato y siguen trabajando sin parar, les debemos nuestro respeto y consideración, no podemos decir los mismo de quienes, siendo los primeros que debieron afrontar la situación, corrieron a acuartelarse, dejando a una población necesitada sin el apoyo para el “colapso” que se produjo cuando toda la población salió de trabajar a la misma hora y estuvieron más de 3 horas en las vías de la ciudad capital.

Y tú, que me lees, ¿qué hacías cuando se produjo el sismo?