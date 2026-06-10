Rebelión de la granja o excedentes de porcinos y ausencia de mercado

Según George Well en su clásica novela La Rebelión de la Granja nos recrea un escenario donde un grupo de animales se rebelan contra sus dueños que son seres humanos, tomando el control de la propiedad o lugar, y entonces los cerdos se posesionan o se erigen como los dirigentes más capaces y brillantes persiguiendo la finalidad de hacer una sociedad igualitaria. La han catalogado como una fábula satírica.

Los personajes principales son los cerdos, y la trama central es que los animales cansados del abuso del Sr Jones, en la granja Manor, se sublevan luego de escuchar el discurso motivador del viejo mayor, un cerdo avanzado en edad, sobre los derechos y la libertad. Los cerdos, líderes más inteligentes, se corrompen y acumulan poder, establecen una dictadura, opresiva y feroz, renunciando a los principios e ideales originales de la rebelión.

Es una crítica velada o abierta al régimen estalinista de la época y la Unión Soviética, por los abusos que ya se estaban comenzando a cometer y el régimen totalitario establecido. Causo mucha expectativa en aquel periodo por la alegoría y el mensaje que represento. Hasta aquí un brevísimo resumen de la obra, retrata actitud y comportamiento de los animales, referencia directa a los seres humanos, en cuanto a costumbres, actitudes y valores, referencia a la degeneración y desvalorización, deformando los principios reivindicativos por los que lucharon inicialmente.

Importante aclarar que la relación, analogía o vínculo que pudiera existir entre el título y contenido de la citada obra con la industria porcina local, y este artículo, de ninguna manera pudiera confundirse, trasladarse al presente actual, sino guardando todas las proporciones del caso.

Agrego que, independientemente de la rebelión ficticia, imaginaria en la creación literaria, en nuestros días, puede interpretarse un exceso de animales (¿rebelión?). No hay comparación posible, pero similitudes remotas.

¡Son ejercicios mentales y malabarismos literarios! Aumento de animales en el volumen de producción. La imaginación remonta el vuelo en la inventiva y fantasía. Solo traíamos a colación la obra mencionada haciendo alusión a los animales y lo que implicaba.

Pero entonces, de lo que se trata es de la industria porcina nacional, pequeños y medianos porcinocultores, que están señalando o denunciando, que existe un superávit de 41 mil cerdos en inventario nacional y más de 4 mil animales que no han podido colocarse en el mercado y puede haber disponibilidad, un exceso de animales en la producción nacional. Adicional se menciona que el Concejo de Gabinete autorizara importación de un volumen adicional máximo de 1,500 toneladas métricas de materia prima, pero debe suspenderse las importaciones.

La situación es cíclica y recurrente. Repite cada año con ligeras variaciones. O hay escasez y requiere importar. La oferta no cubre la demanda, hay que importar. O existe un superávit o déficit. Es común en algunos cultivos, entre ellos el arroz y ahora el porcino, con ciertas variantes. Productos lácteos y cárnicos no se escapan a esta realidad. Ni hablar del banano y el conflicto ocurrido. Recientemente, el affaire de Panamá con Costa Rica.

Ya habíamos analizado, desde otra perspectiva y bajo diferentes enfoques la problemática porcina, ante la contaminación de las porquerizas en los ríos la Villa y Estibana cuando suscribimos una reseña (Los Puercos no tienen la culpa, pero...) en donde analizábamos esta temática.

En el caso concreto del excedente porcino y ausencia de mercados, parece que hay dificultades en la comercialización y acumulación de cerdos en las granjas.

Diversos medios periodísticos ya han señalado esta coyuntura en la que los porcinocultores muestran preocupación por los excedentes sin mercado y solicitan apoyo al gobierno nacional. Plantean que la producción actual nacional es la necesaria y suficiente para atender y abastecer la demanda del consumo en el país, como se ha mencionado.

Una de las posibilidades, desde diferentes ángulos, es que el IMA diversifique su portafolio de adquisiciones asumiendo la compra y venta de carne de cerdo no exclusivamente para jamones tipo picnic, sino incluir otros cortes y piezas del animal. Ya existían conversaciones al respecto, para las tiendas y agroferias, así como las próximas navidades.

Igualmente parece que, en la Cadena Agropecuaria del Cerdo, quedaron algunas interrogantes en esa reunión y no se abarcaron todas las inquietudes, pues si se percataron de la sobreabundancia o excedente porcino, deberán analizar con más precisión esos posibles inventarios, ubicarlos, en que áreas geográficas del país se encuentran y quiénes son sus propietarios, al igual que los precios, que condiciones sanitarias y otras características,

Sin animo de entrar en polémicas—siempre ocurren-- existir una mejor planificación y trazabilidad, sabemos que la actividad agrícola es dinámica y cambiante, particularidades e idiosincrasia, siempre incorporar al pequeño y mediano productor para que pueda ingresar al mercado, con la venta de su producto.

La “mano invisible” de Adán Smith en una economía de mercado permite participación más democrática de actores. Ojalá la Rebelión en la Granja sea un punto de inflexión, aunque carezca el mismo mensaje, no obstante “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”.