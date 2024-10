Reconexión torrijista para que un mejor PRD sea posible

La intención de este texto es compartir algunas ideas sobre la coyuntura política que estamos viviendo luego de la derrota electoral de este año 2024 y cuáles tareas podemos desarrollar para levantar nuestro partido del momento más crítico en el que ha estado sumido (incluso mucho peor que luego de la invasión de 1989).

El indicador más claro de la hecatombe es que la candidatura presidencial del PRD solo alcanzó alrededor del 5 % de los votos válidos. No querer reconocerla ya es grave, pero que quienes tienen la responsabilidad política de rendir cuentas no lo hagan, no solo es gravísimo e inmoral, sino un crimen de lesa militancia, porque llevan al PRD directo al despeñadero.

No se trata solamente de buscar responsables y ver la derrota como la causa de la situación actual del PRD. Más bien esa derrota es una consecuencia de diversos factores, entre los cuales tiene un gran peso la falta de vida partidaria permanente, poco debate político interno y capacitación política reducida e inefectiva, que tuvo como consecuencia que el liderazgo en muchos casos se definiera por la capacidad económica y el método clientelista en beneficio de un individuo o un grupo.

El primer paso es una inmediata y auténtica renovación de las instancias de dirección del partido (CEN, CDN, etc.) que permita recuperar la voz del PRD ante la opinión pública frente a los temas nacionales, y a lo interno retome las labores del partido permanente (formación política, debate, deliberación, conformación de frentes de masas, etc.) y la orientación y acompañamiento de la labor comunitaria de nuestros alcaldes y representantes.

Aunque esta renovación de liderazgos es la primera medida que debe tomarse, tenemos claridad que no es suficiente. Es necesario ir más allá hacia un proceso más profundo, de reconexión con nuestra esencia como organización política, pero también reconectar con las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía panameña y por último reconectar con todos esos miembros del PRD que se han apartado ya no solo de su militancia sino también que han decidido votar por otras opciones en las últimas elecciones.

Esta reconexión se logra respondiendo estas 3 preguntas:

¿Qué hacer? Rendición de cuentas, balance de lecciones aprendidas, renovando liderazgos, aprobando nuevas reglas, fortaleciendo una nueva imagen ante la sociedad.

¿Cómo hacerlo? Eligiendo nuevos líderes que se comprometan a liderar con el ejemplo y que impulsen el cambio con acciones concretas que reflejen el discurso.

¿Por qué? El PRD ha sido la fuerza política de desarrollo más importante de Panamá. La presente generación debe reconectar con la esencia de ese legado y ponerlo al servicio del país nuevamente.

En este momento no podemos mantener los errores que tanto daño nos hacen. Aunque los retos que estamos por enfrentar son enormes, los torrijistas de esta generación no podemos permitir la disolución del legado de Omar Torrijos. Debemos levantar la bandera de la dignidad y honestidad con hechos que reflejen esta nueva actitud, recuperando la confianza y así lograr seguir construyendo un país más justo y democrático.