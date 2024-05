Reconstruir el pensamiento filosófico guna

El pensamiento del pueblo guna es complejo. Cuando iniciemos a indagar sobre el pensamiento guna, nos encontraremos con una riqueza inmensa que nos han legado nuestros abuelos.

El pueblo guna, después de la muerte de sus grandes pensadores como Olo Wibailer, Inagailibaler, Nibibbiler, Banso, Olo Nadibler, Inabalubbiler, Olo Gindibibbiler, Inanaginya y otros, e incluso después de la Revolución Dule de 1925, hemos dejado a un lado el estudio sistemático de nuestro propio pensamiento cósmico.

A partir del año 1838 y 1840, se inicia el estudio de la filosofía latinoamericana con los escritos del gran filosofo Juan Bautista Alberti. Han existido y existen filósofos nacidos en el seno de las comunidades aborígenes quienes desarrollan sobre la epistemología de los pueblos originarios de Abia Yala.

Una de las grandes preguntas que se hace y que se ha hecho es, ¿existe la filosofía Latinoamérica? ¿Podemos llamar el pensamiento de los pueblos aborígenes como filosofía? Incluso los grandes filósofos panameño como Ricaurte Soler, Diego Domínguez Caballero y otros cuestionaron sobre la identidad del ser panameño.

Dentro de la comunidad guna, en el transcurrir de su historicidad ha tenido grandes “sentipensantes” que han desarrollado internamente sobre el pensar, sentir, es decir, sobre la epistemología y ontología guna. Cada pueblo, cada cultura hace, desarrolla, construye y reconstruye su propia filosofía, su propio pensamiento en un contexto distinto de otras filosofías existentes en el mundo.

Lastimosamente, el pueblo guna por las influencias de otras culturas foráneas valora más la epistemología occidental, negando y suprimiendo su propio modo de pensar y captar la realidad. Con eso, no quiero decir, que el pensamiento filosófico de otras culturas es malo, más bien, nos ayuda también a reflexionar sobre nuestro modo de pensar. En algún momento, nos indica el camino, cómo podemos desarrollar, sistematizar nuestro pensamiento Gungidule.

En este siglo XXI, el pueblo guna debe mirar de nuevo su pensamiento ancestral milenario para reconstruir el pensamiento Gungiduli (pensamiento filosófico guna). Para reconstruir el pensamiento filosófico gungidule debemos volver a mirar en la profundidad de medde (tinaja). Para muchos intelectuales no gunas, incluso gunas, el pensamiento gungidule, la historia guna puede ser una historia mítica, una fábula. Para los gunas que estudian, profundizan sobre el pensamiento epistemológico y ontológico de sus abuelos va más allá del mito, de la fábula. El Dr. Aiban Wagua, afirmaba: “anmar daniggidigar (camino donde estamos transitando) como su modo de contar los hechos y transformarlos en vida del colectivo. Dicho camino está saturado de simbolismos que, para los ojos ajenos a la lógica guna, puede parecer solo un amasijo de fábulas hasta infantiles”. En este caso, para captar la complejidad del pensamiento guna es importante manejar el significado ontológico de cada simbolismo que se utiliza dentro del pueblo guna.

Reconstruir el pensamiento filosófico del pueblo guna debe iniciar en el seno de las mismas comunidades. La reconstrucción del pensamiento gungidule no se hace dentro de las aulas de clases. El sujeto gungidule, el sujeto pensante debe iniciar a mirar de nuevo su rostro en el río como lo hicieron ibelergan. Mirar el rostro es darnos cuenta de que tenemos nuestro propio pensamiento cósmico milenario.

Para reflexionar sobe la importancia de reconstruir el pensamiento filosófico guna en este siglo XXI, los gunas primero deben conocer y profundizar sobre su pensamiento ancestral. Los grandes sabios, antes de la llegada de los europeos, compartían el conocimiento adquirido en diferentes lugares de la madre tierra. Se preguntaban sobre la existencia de las cosas. Los diferentes nelegan profundizaron sobre el surgimiento de la tierra, el nacimiento de los árboles, sobre la humanización del pueblo guna, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la formación de las neurnonas del sujeto guna en sabbibe nega.

Como decíamos, anteriormente, el pensamiento filosófico guna es complejo, es un pensamiento profundo que no ha sido desarrollado desde la filosofía latinoamericana. Por eso, para mí es importante ir desarrollando, sistematizando y dando forma a la epistemología y ontología gungidule. No entro en detalles en estos momentos, solo hago una pequeña reflexión somera sobre el pensamiento guna. Todavía nos abre un largo camino para producir y reproducir el pensamiento guna. Me gustaría que más jóvenes gunas que estudian en diferentes carreras en las universidades que estudien también su propio pensamiento ancestral. Para comprobar hasta dónde llegaron nuestros abuelos a plantear sobre la epistemología guna.