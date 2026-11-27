Ser un escritor respetado en el Panamá actual representa sin duda un alto honor, ya que la competencia se ha cuadriplicado tanto en nuestro propio país como en el resto de Centroamérica.

En todos los géneros literarios hemos ido descollando tanto en premios dignamente obtenidos como en abundantes publicaciones de sobresaliente calidad. El “Diplomado en Creación Literaria” que fundé en la Universidad Tecnológica de Panamá en 2001 ha hecho mucho por la formación de numerosos buenos escritores nacionales.

También el núcleo de cursos literarios denominados PROFE, que patrocina el Ministerio de Cultura, han hecho su parte en este tipo de actividad, una vez confirmaron el éxito extraordinario que estaba teniendo en ello la UTP. Y los talleres libres impartidos por buenos escritores también han dado frutos.

Ya no es solamente la figura de Rogelio Sinán (1902-1994) la que sobresale, como lo hizo él en su tiempo por la gran versatilidad y excelencia de sus obras, sino que son numerosos los hombres y mujeres que han ido descollando como poetas, cuentistas y novelistas de alto rango cuyas obras ya circulan y son estudiadas con el respeto y el rigor que su calidad amerita. Las nuevas voces afinan de un modo u otro sus conocimientos y cada vez más se lanzan al ruedo de la competencia en certámenes literarios o publicando un primer libro.

Y entre otras cosas ocurre que quienes recién se inician como escritores a veces compensan sus inseguridades iniciales al entusiasmarse con obras específicas de determinados autores. En mi caso particular, fueron cuatro los que con obras suyas, sin saberlo, me abrieron el camino: Sinán (1902-1994), en Panamá, con su gran novela “La isla mágica” (1979); Juan Rulfo (1917-1986), en México, con su sobresaliente novela “Pedro Páramo” (1955); Carlos Fuentes (1928-2012), en el mismo país, con su novela breve “Aura” (1962), pero también con otra, más bien extensa, titulada “La muerte de Artemio Cruz” (1962); y de igual manera el argentino Ernesto Sábato (1911-2011) con “El túnel” (1948) y “Sobre héroes y tumbas” (1961).

También recuerdo gratamente que mi primer taller de cuento lo impartí en casa del hoy aguerrido cuentista Félix Armando Quirós Tejeira, para luego hacerlo tanto en el Instituto Panamericano (IPA), como más adelante en mi propia casa... Y el más reciente, hace año y medio en casa de Mónica Guerrero Monteza (funcionaria de la Librería de la UTP) durante varias noches a la semana; y como resultado de aquellas muy gratas discusiones está por publicarse ya su primera colección de excelentes cuentos, que tuve el honor de prologar, cuyo título es “Memoria de las sombras”.

Aprovecho la ocasión para comentar acerca de cómo resulta fascinante la forma en que la memoria, la imaginación, los conocimientos que en un momento dado ya se tienen, así como el deseo de crear con palabras novedosas realidades, se combinan cuando el escritor se dispone sicológica y emocionalmente para poder crear un poema, un cuento, un minicuento o incluso toda una extensa novela antes inexistente. Sin duda, es un proceso difícil de comprender por quienes no han tenido nunca una semejante disposición y, como se dice en otro contexto, “sólo miran los toros desde la barrera”.

Lógicamente, cuanto más joven se empieza, mejor. Disponer de tiempo libre para leer y para empezar a escribir resulta sin duda la situación ideal... Pero para quien tiene un talento innato es bueno cualquier momento mientras haya la debida disposición.

Confieso que yo empecé a los 17 años, pero cometí el error de publicar una primera novelita adolescente, signada por la impaciencia más que por el debido conocimiento, algo acaso propio de la edad... Ocurrió en la ciudad de Colón, en donde había nacido. Recién graduado del Colegio San José/La Salle; con apoyo económico de mi padre, me autopubliqué en una edición impresa, para colmo de males, en papel periódico. ¡Nunca me he arrepentido tanto de algo, más por la cursilería adolescente de la obra misma, que por su fea apariencia. ¡Pero aprendí mi lección!

Habrían de pasar algunos años antes de que volviera a publicar. Y fue un librito de cuentos que el año anterior había merecido una Mención

Honorífica en el Concurso Nacional de Literatura “Ricardo Miró”, titulado

“Catalepsia”, el cual fue publicado en 1965 por el Instituto Nacional de Cultura (INAC). La persona que cuidó la edición ocupaba entonces el honroso cargo de Coordinador de Cultura y Publicaciones: Rogelio Sinán.

Así lo conocí. Así, sería más adelante, durante mi estancia de doce años en México, editor de tres libros suyos: “El candelabro de los malos ofidios y otros cuentos” (1982), el más novedoso, porque en él Sinán inaugura para las letras panameñas el hoy denominado minicuento.