Relaciones Públicas: mucho más que informar

Maritza Mosquera

En tiempos donde todo parece reducirse a publicar, postear o “dar a conocer”, resulta cada vez más frecuente escuchar que las relaciones públicas son una actividad menor, casi automática, que cualquiera podría ejercer desde la lógica informativa. Nada más lejos de la realidad.

Confundir la gestión de las Relaciones Públicas con la simple difusión de contenidos no solo empobrece la comprensión de esta disciplina, sino que también limita el potencial estratégico de las organizaciones que dependen de ella. Informar es importante, sí. Pero informar no es suficiente.

El acto de comunicar en el ámbito organizacional implica comprender contextos, anticipar escenarios, interpretar públicos diversos y, sobre todo, construir relaciones sostenibles basadas en la confianza. Esa es la esencia de las relaciones públicas: una práctica que va más allá del mensaje para adentrarse en el terreno, muchas veces invisible, de la reputación.

En no pocas instituciones, las direcciones de comunicación o de relaciones públicas son asumidas desde una mirada centrada exclusivamente en lo mediático. Se privilegia la nota de prensa, la cobertura, la visibilidad inmediata. Y aunque estos elementos son valiosos, no constituyen el todo.

Mientras el periodismo —fundamental para la vida democrática— tiene como misión informar, investigar y narrar hechos de interés público, las relaciones públicas trabajan en otra dimensión: la de los vínculos. Su tarea no se limita a decir lo que ocurre, sino a gestionar cómo una organización se relaciona con sus públicos, cómo construye legitimidad y cómo sostiene su credibilidad en el tiempo.

Reducir esta función a la emisión de mensajes es desconocer procesos complejos como la gestión de crisis, la comunicación interna, el análisis de stakeholders, la cultura organizacional y la escucha activa de los entornos sociales.

El riesgo de esta simplificación no es menor. Cuando se subestima el alcance de las relaciones públicas, las organizaciones pierden capacidad de anticipación, reaccionan en lugar de planificar y, en muchos casos, ven deteriorarse su reputación sin comprender del todo por qué.

Porque la reputación no se construye únicamente con lo que se dice, sino con la coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que los otros perciben. Y esa coherencia requiere método, formación y visión estratégica.

No se trata de establecer jerarquías entre profesiones ni de generar rivalidades innecesarias. El periodismo y las relaciones públicas pueden —y deben— complementarse. Pero reconocer sus diferencias es clave para aprovechar sus fortalezas.

Una organización que entiende esta distinción no solo comunica mejor: se relaciona mejor, escucha mejor y decide mejor. En un entorno saturado de información, donde cada mensaje compite por segundos de atención, el verdadero valor ya no está en decir más, sino en construir sentido. Y en ese desafío, las relaciones públicas tienen un papel insustituible.