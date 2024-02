Resumen de foro Agenda País 2024 – 2029, Empleo y Emprendimiento

Manuel Ferreria, economista de la Cámara de Comercio de Panamá.

Hizo una radiografía de la situación del empleo en Panamá, sobre los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores y la falta personal capacitado en las empresas. La informalidad no debe confundirse con el emprendimiento. La tasa de desempleo en Panamá a agosto de 2023, según el INEC es de 7.4 %, unas 156 mil personas desempleadas. Un 54% de los desempleados son jóvenes. 47% del empleo en Panamá es informal. 765 mil personas (5 de cada diez plazas de empleos ocupadas son empleos informales). El empleo informal también lo encontramos en las empresas formales, en donde 114 mil son empleados informales. Hay 30 mil empleos formales de trabajo que no se han recuperado después de la pandemia. El desempleo juvenil tiene una tasa de 15.4%. El desempleo juvenil representa del total de desempleados el 54%. Un total 84,569 de jóvenes (15 a 29 años) que no tienen la oportunidad laboral. Los contratos registrados en Mitradel fue 445,711 en 2017 y 227,558 en 2023, es decir, 50% por debajo. El porcentaje de renuncias es otro indicador porque cuando la economía está en crecimiento hay mucha movilización laboral. Este bajó de 100 mil renuncias en 2019 a 46 mil en 2023.

Hubo 2,788 contribuyentes de régimen especial en 2018 y 2,736 en 2022. Salarios por Régimen especiales fue 919 millones en 2018 y ascendió a 1,575 millones en 2022.

La inflación en Panamá es de 2%. El poder adquisitivo sigue bajo. No es un tema de regalar dinero. No es culpa de las empresas. La gente necesita capacitarse, prepararse para tener mejores oportunidades profesionales. 70% de los panameños ganan menos de mil balboas. 3% de los panameños ganan más de 3 mil (3,000) balboas. La media de ingreso mensual de la población empleada es de 735.5 balboas mensuales. Las empresas dicen que hay falta de talento, experiencia, idioma, habilidades blandas. La gente joven no tiene esas habilidades. Por eso es importante la educación dual. Tenemos que hacer reformas en la legislación laboral. Las habilidades blandas son competencias que no se pueden aprender teóricamente, como las matemáticas, por ejemplo. Para aprender habilidades blandas se requiere experimentarlas y practicarlas para mejorarlas. Por eso es necesaria la experiencia laboral.