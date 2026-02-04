Rol del docente de Educación Física en el proceso de enseñanza aprendizaje

Partiendo del enfoque y los diversos métodos o formas organizativas aplicadas en las clases de educación física, se debe tener muy presente que en el proceso de enseñanza aprendizaje, quien aprende es el centro del enfoque y quien enseña es el facilitador de conocimiento básico o especializado y, a su vez, estimula para generar las dudas y así abrir campos de imaginaciones e investigaciones. Es cierto que entre más se conoce sobre la conducta del individuo y sobre los procesos físicos y psicológicos que influyen de acuerdo a las etapas biológicas de vida para lograr el aprendizaje escalonado, mejor será el entendimiento entre el docente y el estudiante. Partiendo de que la diversidad dentro de un aula de clases es heterogénea, los que aprenden rápido o dominan competencias, como el estudiar solos, requieren menos esfuerzos, que los que, si necesitan de habilidades blandas para lograr la conectividad, primero del interés y luego del aprendizaje significativo.

Estas prácticas pedagógicas son de mucha utilidad para el docente. Pero también está claro que estos conocimientos en etapas preescolar y escolar y universitario, deben ser incluidos en los programas de enseñanza aprendizaje en los años iniciales de la formación de futuro docente de educación física, e ir adquiriendo los conocimientos transversales de la educación física, sobre las formas de comportamientos de los estudiantes, de acuerdo a sus etapas que conlleva desde las edades tempranas hasta la madurez.

Existen modelos presentados en diversas lecturas que van acorde con muchas de las exigencias solicitadas por entidades nacionales e internacionales. También existe una diversidad de variantes y formas para poder realizar las planificaciones de forma correcta. Esto permite y a la vez evita el encuadramiento de muchos profesores de ser cíclicos en sus métodos de planificación y de los conocimientos enseñados, dejando claro también que en sistemas educativos como el nuestro, se deja un margen de acción para que estas actitudes se lleven a cabo.

El docente debe y está en la obligación de ser un agente activo y prevenido para la correcta planificación de sus cursos y actividades. El concepto que aun persiste en nuestros días de que la educación física por ser más movimiento que teoría (por su propia naturaleza), no implica algún tipo de razonamiento investigativo por parte del docente como del estudiante, es ampliamente errado. Al contrario, si no se hicieran investigaciones científicas a fondo sobre la biomecánica de un atleta (por mencionar un aspecto) no fuera posible mejorar su técnica de ejecución específica, por ende, no habría un adulto con correcta ejecución motriz, mucho menos psicomotriz. O hiendo más allá, en el plano deportivo, sin esa corrección biomecánica, ese talento deportivo, no podrá decantar en una posible atleta de alto rendimiento, con las exigencias del argot internacional.

La teoría de la elaboración, al igual que la comprensión de los contenidos, son procesos determinantes en la adquisición de conocimientos, claro está, que entre menos complicada y estresante sean la forma de enseñanza, más fáciles serán los medios para aprender y comprender. Son muchos los centros escolares en los que existen los famosos profesores “filtros” que tienen como estandarte frustrar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Una aplicación que debe introducirse en nuestros sistemas educativos, es la metodología para el desarrollo de la concentración, hacer más electivo y determinado al estudiante. Una herramienta muy eficaz para este objetivo a lograr y ya muy bien demostrada por otros países, es la aplicación dentro de las horas de educación física, la práctica del deporte del ajedrez a nivel escolar. Esta práctica de forma sistemática, produce centros nerviosos especializados, capaces de desarrollar capacidades mentales, como el enfoque, análisis de proceso más complejos analíticos para sus edades, que facilitan la comprensión de materias de mayor concentración, como la matemática y el ingenio para resolver situaciones problémicas, domésticas o laborales.

Si bien es cierto que el conocimiento se adquiere de forma individual, hay que recordar que el ser humano vive en sociedad, lo cual conlleva a socializar el proceso, generar dudas en las clases, para generar motivos de investigaciones en los estudiantes y despertar la pasión por el conocimiento. Se debe trabajar más el método de taller, que seguir insistiendo en el aprendizaje individualizado conductista.

Cuando se trabaja en equipo, en base a un taller, el conocimiento se construye entre varios, a través de la discusión, análisis y aceptación de ideas propias y externas. Lo que diría mi amigo Lev Vygotsky, socialización del conocimiento, a través del desarrollo lingüístico y la relación entre coetáneos.

El docente abre la puerta al conocimiento, el estudiante se encarga de entrar a él.