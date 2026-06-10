Servicios funerarios: conozca las principales quejas y cómo evitar problemas al contratar

Los servicios funerarios constituyen una prestación esencial para las familias panameñas. Sin embargo, muchas de las reclamaciones presentadas por los consumidores están relacionadas con los contratos de previsión funeraria, especialmente por falta de información, incumplimiento de servicios y dificultades para cancelar estos acuerdos.

Cabe destacar que, según cifras oficiales de la Acodeco, durante el periodo comprendido entre los años 2020 – 2026 (a abril) se recibieron 1,157 quejas por un valor de B/. 174,041.86 contra agentes económicos dedicados a la prestación de servicios funerarios, en todo el país.

La falta de información clara y veraz figura entre las principales causas de inconformidad. En numerosos casos, los planes de previsión se promocionan como servicios “todo incluido”, pero al momento de requerirlos los consumidores descubren que ciertos elementos importantes no están contemplados, como determinados modelos de ataúd, servicios de cremación, carroza fúnebre, salas de velación o algunos trámites administrativos.

Asimismo, algunos consumidores manifiestan desconocer aspectos relacionados con los incrementos de las cuotas mensuales, debido a que estas condiciones aparecen en el contrato de forma poco visible o sin la debida explicación al momento de la contratación.

Otra causa frecuente de reclamos es el incumplimiento de los servicios contratados. Algunas familias señalan que, al momento de utilizar el plan adquirido, reciben prestaciones distintas a las ofrecidas originalmente o con características inferiores a las pactadas. Estas situaciones suelen ser difíciles de demostrar cuando no existen evidencias documentales que respalden las condiciones prometidas.

La resolución o cancelación de contratos también genera conflictos entre consumidores y empresas funerarias. En algunos casos, los contratos establecen restricciones para la transferencia de los beneficios a terceros o contemplan penalizaciones cuando el consumidor decide cancelar el servicio antes de finalizar el período acordado. Estas condiciones pueden ocasionar inconvenientes cuando la persona cambia de residencia, enfrenta dificultades económicas o simplemente decide no continuar con el plan.

Recomendaciones para los consumidores

Antes de contratar un plan funerario, la Acodeco recomienda:

• Verificar los datos completos y la identificación de la empresa funeraria.

• Leer detenidamente el contrato antes de firmarlo.

• Solicitar una descripción detallada de todos los servicios incluidos, tales como tipo de ataúd o urna, sala de velación, capacidad, horarios, trámites administrativos y demás prestaciones.

• Confirmar que todas las exclusiones y limitaciones estén claramente especificadas y visibles en el contrato.

• Revisar las condiciones relacionadas con devoluciones, cancelaciones y posibles penalizaciones.

• Verificar que el contrato detalle el precio total del servicio, las formas de pago, el monto de las cuotas, la cantidad de pagos requeridos y el costo al contado.

• Comprobar la vigencia, cobertura y condiciones de utilización del plan contratado.

• Solicitar y conservar una copia firmada del contrato y de toda la documentación relacionada con la compra.

Tomar estas precauciones permitirá a los consumidores conocer con claridad sus derechos y obligaciones, evitar inconvenientes futuros y garantizar que el servicio contratado responda a las necesidades y expectativas de sus familiares en momentos especialmente sensibles.