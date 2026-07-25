Panamá está desperdiciando uno de sus mayores activos

Panamá habla constantemente de atraer inversiones. Pero existe una inversión que ya hicimos y que estamos dejando perder.Cada médico que salvó vidas; cada maestra que formó generaciones; cada agricultor que aprendió a conocer la tierra; cada ingeniero que construyó obras; cada servidor público íntegro; cada emprendedor que levantó una empresa... representan una enorme inversión realizada por toda la sociedad.Cuando ese conocimiento deja de aprovecharse únicamente porque esas personas envejecen, Panamá no pierde solamente talento. Despilfarra memoria institucional, capacidad de mentoría, liderazgo, criterio y sentido histórico.<i>No existe política pública capaz de compensar el desperdicio sistemático del conocimiento acumulado de una generación entera.</i>