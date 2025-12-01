Tribuna – ¿Por qué una diplomacia feminista?

Ninguna sociedad puede progresar de manera sostenible si las mujeres y las niñas no disfrutan plenamente de sus derechos, en la práctica y sin barreras. Esto fue el mensaje de la IV Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas que se reunió en Francia los 22 y 23 de octubre de 2025. Estos derechos abarcan la salud, la seguridad, la educación, la autonomía económica y la participación en la vida pública. Constituyen los pilares que permiten a cada mujer decidir su futuro, construir su proyecto de vida y contribuir plenamente a su comunidad.

Ahora más que nunca, necesitamos la diplomacia feminista para promover el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Movimientos, desde organizaciones de base hasta organismos internacionales, se organizan para socavar los derechos de las mujeres. Se intenta borrar las palabras “mujeres” o “igualdad de género” de los proyectos que emprendemos, nuestra legislación y los acuerdos internacionales que negociamos. En un momento en que algunas se sienten intimidadas, buscan compromisos a cualquier precio, se rinden o le dan la espalda a la causa de las mujeres, nuestro mensaje es claro: no cederemos.

En el marco de su diplomacia feminista, Francia hace del fortalecimiento del marco normativo en torno a los derechos de las mujeres una prioridad diplomática, apoyando la universalización del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

Francia trabaja activamente en todo el mundo para prevenir y responder a la violencia de género, especialmente en situaciones de conflicto y en el entorno digital. En colaboración con ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Francia apoya la implementación de programas de protección para mujeres víctimas de violencia y se compromete a combatir la impunidad de la violencia sexual en situaciones de conflicto.

El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tuve el honor de intervenir en la Universidad de Panamá, frente a los estudiantes y junto con el grupo Interagencial de Género de las Naciones Unidas. Este espacio de reflexión colectiva permitió recordar que la violencia digital está creciendo al nivel mundial y está agravada por el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la proliferación de deepfakes, el acoso en línea y la expansión de discursos misóginos en espacios digitales. El Laboratorio para los Derechos de las Mujeres en línea, lanzado por Francia en 2024, apoya proyectos concretos para luchar contra la violencia en línea contra las mujeres y las niñas.

Permítanme concluir con unas palabras de la feminista francesa Benoîte Groult, que nos recuerdan con claridad la realidad que enfrentamos y la responsabilidad colectiva que tenemos:

“El feminismo nunca ha matado a nadie. El machismo mata todos los días”.