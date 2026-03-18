Más de 100 hectáreas afectadas por incendio en Veraguas que ya fue controlado

El director general del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Víctor Raúl Álvarez Villalobos, informó la tarde de este miércoles 18 de marzo que el incendio de masa vegetal registrado en el área forestal de La Yeguada, en la provincia de Veraguas, fue extinguido en su totalidad alrededor de las 11:00 a.m., tras varios días de intensas labores de control.

De acuerdo con Álvarez Villalobos, el siniestro, que se inició este sábado 14 de marzo, afectó más de 100 hectáreas, causando un impacto significativo en la fauna y flora de la región.

En las labores de extinción participaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y agentes del Servicio Nacional Aeronaval.

Álvarez Villalobos advirtió que existe una creciente preocupación por el aumento de incendios de masa vegetal a nivel nacional, muchos de ellos provocados por acción humana.

El funcionario señaló que situaciones similares se han registrado recientemente en sectores, como Los Andes, Limajo y la provincia de Coclé.

Añadió que, en comparación con el mismo periodo del año anterior, los incendios han aumentado de manera considerable.

“Del 1 de enero al 18 de marzo del año pasado atendimos alrededor de 905 emergencias por incendios de masa vegetal; este año llevamos 500 más”, precisó, al tiempo que lamentó que, pese a las campañas de concienciación, persistan conductas que ponen en riesgo el medio ambiente.

Por su parte, el director de Operaciones del Servicio Nacional Aeronaval, Maicol Palacio, detalló que la institución desplegó aeronaves tipo Agustawestland para apoyar las labores de extinción mediante el sistema de descarga de agua conocido como “bambi bucket”.

Según Palacio, este lunes 16 de marzo se realizaron 34 descargas aéreas, pero ante la magnitud del incendio fue necesario incorporar una segunda aeronave al día siguiente, logrando un total de 84 descargas.

En total, las operaciones aéreas sumaron 22 horas de vuelo y permitieron verter 26,880 galones de agua sobre el área afectada, con un costo estimado de 132 mil dólares, dijo Palacio.

Palacio destacó que la coordinación entre las unidades aéreas y el personal en tierra fue clave para controlar el incendio, al tiempo que reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar prácticas que puedan provocar este tipo de emergencias y afectar gravemente los ecosistemas del país.