Adiós al desalojo: Vereda Afroantillana será reorganizada en Río Abajo

El director de Proyectos Especiales, Edgar Peregrina, informó que la medida anunciada para el 30 de marzo de 2026, relacionada con el desalojo de propietarios de fondas y locales ubicados en la Vereda Afroantillana, no se ejecutará.

En su lugar, la vereda será reorganizada conjuntamente con el Municipio de Panamá, en beneficio de los niños y residentes del corregimiento de Río Abajo.

El anuncio se dio en el marco del inicio del proceso de notificación a comercios ubicados dentro de la franja de servidumbre de la Vía España, donde se desarrollarán los trabajos de ampliación que incluyen carriles exclusivos para el sistema de transporte MiBus.

Durante la jornada, Peregrina explicó los alcances del proyecto a propietarios de establecimientos del área, entre ellos Donde Iván y Donde Fanso.

En la actividad también participaron el director de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Julio De Gracia; la representante de Río Abajo, Maritza Villarreal; y el activista social Franklin Robinson, propietario del restaurante Boho Food Town.

El proyecto abarcará aproximadamente seis kilómetros, desde la avenida Porras hasta la avenida Cincuentenario, e incluye la construcción de aceras de hasta tres metros de ancho en ambos lados de la vía. La obra tendrá un plazo estimado de ejecución de 900 días.