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Adiós al desalojo: Vereda Afroantillana será reorganizada en Río Abajo

La zona es conocida por la diversidad de restaurante que se caracterizan por ofrecer comida caribeña
La zona es conocida por la diversidad de restaurante que se caracterizan por ofrecer comida caribeña Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 18/03/2026 16:18
El MOP dio el anunció en el marco del inicio del proceso de notificación a comercios ubicados dentro de la franja de servidumbre de la Vía España

El director de Proyectos Especiales, Edgar Peregrina, informó que la medida anunciada para el 30 de marzo de 2026, relacionada con el desalojo de propietarios de fondas y locales ubicados en la Vereda Afroantillana, no se ejecutará.

En su lugar, la vereda será reorganizada conjuntamente con el Municipio de Panamá, en beneficio de los niños y residentes del corregimiento de Río Abajo.

El anuncio se dio en el marco del inicio del proceso de notificación a comercios ubicados dentro de la franja de servidumbre de la Vía España, donde se desarrollarán los trabajos de ampliación que incluyen carriles exclusivos para el sistema de transporte MiBus.

Durante la jornada, Peregrina explicó los alcances del proyecto a propietarios de establecimientos del área, entre ellos Donde Iván y Donde Fanso.

En la actividad también participaron el director de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Julio De Gracia; la representante de Río Abajo, Maritza Villarreal; y el activista social Franklin Robinson, propietario del restaurante Boho Food Town.

El proyecto abarcará aproximadamente seis kilómetros, desde la avenida Porras hasta la avenida Cincuentenario, e incluye la construcción de aceras de hasta tres metros de ancho en ambos lados de la vía. La obra tendrá un plazo estimado de ejecución de 900 días.

La Vereda Afrontillana es uno de los lugares más famosos de Río Abajo
La Vereda Afrontillana es uno de los lugares más famosos de Río Abajo Archivo | La Estrella de Panamá
Como parte de los avances en la logística se comenzaron a señalizar todas las zonas que serían eliminadas.
Como parte de los avances en la logística se comenzaron a señalizar todas las zonas que serían eliminadas. Archivo | La Estrella de Panamá

Peregrina destacó que el proceso de socialización se desarrolla de forma directa con los actores involucrados, mediante visitas puerta a puerta, con el propósito de explicar los beneficios, atender inquietudes y propiciar consensos que permitan avanzar de manera ordenada.

La institución subrayó que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral orientada a modernizar el transporte público, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la seguridad vial, impactando a miles de usuarios que transitan diariamente por este corredor.

Durante el encuentro, los comerciantes manifestaron su disposición de respaldar el proyecto, al tiempo que solicitaron ser considerados durante su ejecución.

Las autoridades informaron que, una vez perfeccionado el contrato, se avanzará con las gestiones para la liberación de la servidumbre vial, en cumplimiento de la normativa vigente y garantizando el respeto a los derechos de comerciantes y residentes del área.

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