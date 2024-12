Un homenaje a ‘Cousin Vinny’

A mediados del año 2016 mi hijo menor, nos visitó por unos días con tres amigos, ávidos de conocer el país de su amigo y explorar sus bondades. Los cuatro se conocieron en el otoño del año 2012, en un evento para que profesionales jóvenes en Nueva York establecieran nuevas conexiones en la ciudad. Todos, en ese entonces, recién se habían graduado de la universidad en distintas carreras. Al pasar de los meses se hicieron amigos inseparables y, desde ese entonces, se han apoyado en las aspiraciones de cada cual por desarrollarse, crecer y darle forma a sus sueños personales y profesionales. A uno en particular le quedó para siempre el mote de “Cousin Vinny” (el primo Vinny), por su apego desde el primer momento como miembro de la familia.

Cousin Vinny era descendiente de una pareja vietnamita que años después del final de la guerra en Vietnam emigró a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Su familia no hablaba mucho sobre la guerra; “...la Guerra de Vietnam o la guerra de los Estados Unidos en Vietnam”, como Vinny escribió en un texto en las redes.

El hecho de ser el menor de muchos llevó a que todos sacrificaran algunas cosas para procurar que él recibiera la mejor niñez y educación posible dada su natural y marcada inteligencia y desempeño escolar.

Hace algunos años, Cousin Vinny reflexionó sobre su padre: “...aunque sé que está orgulloso de mí y no quiero desacreditar mi propio trabajo duro, cuando pienso en cómo las oportunidades educativas que he recibido en la vida son posibles porque él tuvo que renunciar a las suyas, es difícil no llorar un poco”. (...) “El trabajo duro y el talento solo te pueden llevar hasta cierto punto en la vida. También necesitas oportunidades. O tal vez necesites suerte. A veces no puedo distinguir la diferencia entre estas dos cosas”.

Cousin Vinny se graduó con dos licenciaturas y laboró como programador de software en múltiples organizaciones. En el año 2016, fue aceptado a una de las más prestigiosas universidades en el mundo y comenzó un doctorado en política para la educación (Doctor of Philosophy in Education Policy). Su mayor sueño, repetido muchas veces, era la oportunidad de comprarle una casa a sus padres. En el año 2022, regresó a casa de sus padres y trabajó con el motivo de ahorrar y cumplir ese sueño.

Hace unos días, el Wall Street Journal publicó un escrito por Alexander Saeedy titulado: “The drugs that bankers use to get though the day -- and night” (Las drogas que utilizan los banqueros para poder funcionar durante el día y noche), y resalta en la introducción que: “Muchos en Wall Street ven los fármacos Adderall y Vyvanse como herramientas para superar largas y tediosas horas de trabajo en medio de [un ambiente de] alta presión competitiva”. El Adderall y Vyvanse son medicamentos desarrollados para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (“ADHD”, por sus siglas en inglés), del cual Cousin Vinny sufría. Se tiene conocimiento de que estos medicamentos circulan también entre estudiantes universitarios en Estados Unidos para poder sobrellevar la intensidad del rendimiento académico a esos altos niveles. A pesar de sus dones intelectuales y natural desempeño a alto nivel, los doctores de Cousin Vinny le recetaron Vyvanse para poder ayudar con su desempeño cotidiano.

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos (NCHS), y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que casi 108.000 personas en los Estados Unidos murieron por sobredosis de drogas en 2022, incluidas las de drogas ilícitas o recetadas. Aproximadamente 50,612 de esas defunciones fueron de personas entre los 25 y 44 años de edad, es decir, un segmento importante de la población productiva de todas las profesiones. Valiosos seres que se pierden en medio de exigencias exageradas de un sistema impersonal y muchas veces indiferente a la condición humana.

Cousin Vinny falleció inesperadamente el lunes, 9 de diciembre de 2024. Aún no se ha determinado la causa definitiva.

Tenía como norte dedicarse a la educación superior con una mirada transformativa para las generaciones que se desarrollan en un estado social de retos y circunstancias difíciles. Según sus amistades, siempre tuvo la positiva disposición de ayudar en lo que pudiera y, recalco nuevamente, entre conversaciones y tertulias, su más grande deseo era cumplir con ese sueño, retribuirles a padres y a sus hermanos mayores, gratitud... Gratitud por el sacrificio que él consideró que ellos hicieron con mucho amor por su bienestar.

Este artículo es un homenaje a la memoria de Cousin Vinny. Soy muy crítico de la exagerada exaltación de las personas después de fallecidos, más cuando a la luz de la realidad pública y en la sombra de lo privado no lo merecen. Cousin Vinny fue, sin embargo, un extraordinario ser humano.