Un tal sujeto llamado Remigio Rojas y un sistema de riego

No es ofensa, ni cometer un exabrupto, pero escribir sobre alguien que nadie conoció, o que, si existió, muy pocos se percataron, que entablo amistad, que viviera en un sitio determinado, nombre imaginario o achacarlo a alguna personalidad pueblerina; es cometer una osadía, ignorancia o desconocimiento, irrespeto a las costumbres o tradiciones de una comunidad.

He tratado de recabar e investigar información sobre su autenticidad, el origen del nombre Remigio Rojas, quien fue, su trayectoria, a que se dedicó, de donde procede su nombre, pero no he podido obtener información escrita u oral, sobre el sujeto en ciernes. ¿Realmente existió, originario del lugar o llego a vivir por esos andurriales?

Dando y dando pude encontrar su génesis, muy general; fue un dirigente agrícola local, impulso la producción de esas comunidades. Después de una larga y exhaustiva investigación, se dice que fue un humilde trabajador del lugar dedicado a sembrar arroz por muchos años, realizo el primer canal de riego para llevar agua desde el rio hasta su finca en Alanje.

Todo lo anterior esta vinculado estrechamente a un proyecto de producción nacional agropecuario, el cual a través de la tecnología del riego puede utilizar agua de una fuente, a través de conjunto de estructuras y elementos llámese tuberías, bombas, motores, canales irrigación, que son diseñados para suministrar agua de algún surtidor, a diferentes cultivos de manera controlada, uniforme y eficiente en ciertas épocas del año.

El objetivo principal de cualquier sistema de riego es satisfacer requerimientos hídricos de las plantas o complementar periodos de escasez de lluvia, optimizando así el empleo del recurso hídrico, contribuyendo mejorar la productividad y garantizando la humedad, higroscopia o capacidad de campo del suelo.

Me comprometo, agotar todas las instancias, poder brindar una mayor documentación sobre el personaje que lleva el nombre del Sistema de Riego y que motivos indujeron a colocar esa designación en Alanje, provincia de Chiriquí.

Como muchos proyectos de pasadas administraciones y la actual no va a ser la excepción, se impidió culminar y llegar a feliz término, quedaron a “medio palo” finalmente concluyeron, y tuvieron su periodo de terminación en la construcción.

El sistema de riego Remigio Rojas fue la primera obra construida en el país por la empresa constructora Norberto Odebrech S.A. que todavía está latente sus actuaciones en el país.

El costo inicial fue de $54.2 millones de dólares. Luego a través de adendas se aumento a 65.3 millones y ahora la actual administración le suministrara 6.5 millones para un total de 70 millones.

Según informaciones de la época, “a solo 17 meses de su inauguración, el 1 de abril del año anterior a un costo de 54.2 millones, los usuarios del proyecto de riego Remigio Rojas, ubicado en Alanje, provincia de Chiriquí, denunciaron que este no contaba con todos los canales de acceso a la toma principal de agua, pues inicialmente no se contemplaron”. Los usuarios del proyecto le achacaron esta “supuesta omisión o falla técnica” a las autoridades del Mida de aquel momento, pues al principio no se consideraron.

Las autoridades de aquel periodo, de acuerdo con reportes de prensa de la época, la institución “se vio obligada a realizar nuevos estudios geotécnicos en la zona donde se instalarán las tomas de agua del proyecto, que incremento los costos” en unos $4 millones, aumentando el costo de este a unos $58 millones.

A partir de aquel instante las adendas al proyecto continuarían hasta llegar a $65.3 millones, De la misma manera al no poseer los canales de irrigación para los cultivos, los productores solo utilizaron mil 200 has de las prometidas 3,200has que se integrarían a la producción nacional y de la cual se anunciaron participarían 292 productores que en principio comercializarían productos agrícolas por $18 millones, por noticias de aquel periodo.

Desde entonces “mucha agua ha corrido, pero no la del riego” y el proyecto iba de “tumbo en tumbo”. El proyecto se vio afectado por hidroeléctricas que se construyeron en la parte alta del rio chico, fenómeno del niño, acompañamiento técnico por parte del MIDA hacia los productores no fue el mas adecuado y varias situaciones han impedido su normal funcionamiento.

Han pasado casi cerca de 20 años, la presente administración ha reinaugurado el Sistema de Riego y Postcosecha Remigio Rojas recientemente, ejecutada con la inversión de $6,568,840.10

Una nota de prensa actualizada manifiesta que se realizaron mejoras, intervenciones en el sistema, entre las cuales destacan; recuperación de la bocatoma, rehabilitación de presa, mejoras en toda la infraestructura de captación, ampliación de estudios topográficos, limpieza profunda, remoción de sedimentos y vegetación acumulada, rehabilitación de caminos internos, reforzar la protección del dique, rehabilitación integral de la planta de postcosecha, incluyendo cuartos fríos y líneas de empaque.

Ojalá, en base a las autoridades, que el impacto de la obra se reflejara en mayor productividad, generación de empleos y facilitar la agroexportación. Se puede pasar de 600 a 3500 has bajo riego y beneficiara a productores de arroz, sandia y plátano.

Que el sistema cumpla su cometido para la producción agrícola nacional.