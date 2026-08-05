Valores y ética

Los valores son criterios compartidos o aspiracionales dentro de una sociedad, en esencia, es la brújula normativa que nos indica que merece ser protegido, promovido o rechazado.

La justicia, la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la transparencia, la lealtad institucional y la dignidad humana constituyen algunos de los pilares fundamentales sobre los que se construye una sociedad sana y democrática. Sin embargo, los valores no son simples conceptos abstractos ni adornos morales; son principios que ordenan la convivencia y permiten el desarrollo armónico de una nación.

La ética, por su parte, no consiste únicamente en “portarse bien”. La ética es la reflexión crítica sobre la conducta humana, qué debemos hacer, por qué debemos hacerlo. Son, en gran medida, las reglas no escritas que guían la convivencia social y representan la versión más elevada del concepto de ciudadanía.

Lamentablemente, en las sociedades modernas muchos de estos valores y principios han comenzado a erosionarse. Con frecuencia, aquello que es incorrecto se normaliza y se convierte en cotidiano, mientras que actuar correctamente parece transformarse en un comportamiento extraordinario.

Panamá no escapa a esta realidad. Cada día observamos cómo las decisiones guiadas por intereses personales desplazan el compromiso del bienestar colectivo. Vivimos tiempos en los que la coherencia, la honestidad y la integridad pueden resultar incómodas para quienes prefieren acomodarse a las circunstancias y actuar según la conveniencia del momento. Lo más preocupante es que esta situación se ha vuelto mucho más habitual de lo que imaginamos.

Incluso quienes alguna vez fueron considerados hombres y mujeres de palabra terminan renunciando a sus principios y refugiándose en el silencio de la improvisación. Cuando la ética desaparece de la vida pública, la confianza ciudadana se deteriora y las instituciones pierden legitimidad.

Panamá necesita, hoy más que nunca, personas probas e íntegras, ciudadanos y servidores públicos comprometidos con el bienestar del país por encima de cualquier interés particular. Necesitamos recuperar la convicción de que el bien común debe prevalecer sobre las aspiraciones individuales y comprender que el verdadero progreso de una nación no depende únicamente de su crecimiento económico, sino también de la fortaleza moral de su sociedad.

La política sin valores ni ética corre el riesgo de degenerar en oportunismo o fanatismo. La democracia no se sostiene únicamente con elecciones; requiere ciudadanos y políticos responsables, líderes coherentes e instituciones guiadas por principios.

El desafío que enfrentamos como país, no es exclusivamente político o económico. Es, ante todo, un desafío moral.

Panamá merece una sociedad donde la palabra tenga valor, donde la honestidad inspire respeto, la integridad vuelva a ser motivo de orgullo y donde las futuras generaciones encuentren en sus líderes un ejemplo, no una decepción. Porque al final, los cargos pasan, el poder es temporal y las circunstancias cambian. Lo único que permanece es el nombre que dejamos escrito en la historia y la huella que sembramos en la conciencia de nuestro país. Que esa huella sea siempre la de los valores, la ética y el amor por Panamá.