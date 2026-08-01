Colombia: la violencia no da tregua

Colombia ha vivido durante décadas bajo el peso de la violencia. Atentados, magnicidios, secuestros y asesinatos políticos marcaron una etapa en la que el miedo condicionó la vida pública y convirtió la muerte en un instrumento de poder. Durante un tiempo, el país pareció alejarse de ese pasado. Hoy, los hechos obligan a preguntarse si está regresando a una de sus épocas más oscuras. El atentado con un vehículo cargado de explosivos en Cúcuta, que dejó once heridos, entre ellos ocho policías, ocurre a pocos días de la investidura presidencial. Aún se desconocen los motivos, los responsables y el propósito concreto del ataque. Corresponde a las autoridades investigar sin especulaciones. Pero la gravedad del hecho no depende de conocer todavía quién lo ordenó. La explosión se suma a una cadena de episodios que confirma el deterioro de la seguridad y el regreso de una violencia que Colombia creyó haber contenido. El asesinato de Miguel Uribe Turbay mostró que la confrontación política puede volver a cobrarse vidas. Ahora, una bomba frente a una instalación policial recuerda métodos que parecían relegados al pasado. No se trata de afirmar que Colombia nunca dejó de ser violenta. Se trata de reconocer que el terrorismo ha recuperado espacio, audacia y capacidad para alterar la vida nacional. Panamá ha condenado correctamente el atentado y expresado su solidaridad con los heridos. La región debe prestar atención. Cuando la violencia vuelve a ocupar las calles, las instituciones no pueden reaccionar tarde. Colombia necesita justicia, control territorial y una respuesta firme antes de que el miedo vuelva a convertirse en parte de la rutina.