Panamá ante el desafío de construir su futuro tecnológico

Panamá ha vivido durante décadas convencido de que su posición geográfica bastaba para asegurarle un lugar privilegiado en el mundo. El Canal, la conectividad y su condición de centro logístico alimentaron esa certeza. Pero la economía global cambió: hoy la ubicación ayuda, pero el conocimiento decide. En ese escenario surge la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, una apuesta por la inteligencia artificial y la industria de semiconductores que obliga al país a mirar más allá de sus ventajas tradicionales. La inversión anunciada de $105 millones y la incorporación a la alianza global Pax Silica abren una oportunidad. Su verdadero valor, sin embargo, no estará en el anuncio, sino en la capacidad de convertirlo en resultados. El primer paso es formar talento. Las 10 mil becas de Talent Up y la llegada de Drake University a Ciudad del Saber pueden preparar a una generación que no se limite a consumir tecnología creada fuera. Panamá necesita profesionales capaces de desarrollarla, adaptarla y ponerla al servicio de sus necesidades. Pero el avance perderá sentido si deja atrás a la educación pública, las provincias, las mujeres y los sectores excluidos. La tecnología no puede convertirse en otra frontera social. También hacen falta reglas claras. La gobernanza de la inteligencia artificial debe proteger derechos, dar certeza a la inversión y establecer responsabilidades. Panamá ya tiene una ruta. Ahora viene lo difícil: ejecutar con transparencia, coordinar esfuerzos y sostener la política más allá de un gobierno. El futuro tecnológico no se anuncia. Se demuestra con resultados verificables.