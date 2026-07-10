Contaminación acústica: el ruido que vulnera la salud

Hay una pregunta sencilla que retrata una parte de nuestra vida urbana: ¿qué sentido tiene tocar la bocina en medio de un tranque que no se mueve? Ninguno. Y, sin embargo, todos los días la ciudad se llena de ese sonido inútil, repetido, agresivo, como si el ruido pudiera abrir paso donde la falta de planificación ya cerró todas las salidas. Panamá se está acostumbrando peligrosamente a vivir entre estridencias. Al caos del tráfico se suma otro tormento más íntimo: el de quienes, en sus casas, tampoco pueden descansar. En sectores como Boca La Caja, especialmente los domingos en la noche, los decibelios descontrolados se imponen sobre el derecho al sueño de residentes de San Francisco Bay y áreas cercanas. No hablamos de una simple incomodidad vecinal. Hablamos de ciudadanos que denuncian, insisten, llaman y, aun así, terminan sometidos a una impunidad sonora que ninguna autoridad parece dispuesta a enfrentar con la seriedad debida. La contaminación acústica no es un capricho de gente sensible. Es un problema de salud pública. El ruido sostenido altera el sueño, dispara la ansiedad, afecta la presión arterial, deteriora la audición y golpea con más fuerza a niños, adultos mayores, enfermos y hasta mascotas. Una ciudad que no permite dormir también enferma. El desarrollo, la actividad económica y la convivencia urbana no pueden construirse a costa de la tranquilidad ciudadana. Panamá necesita reglas claras, sanciones efectivas, educación vial, transporte digno y autoridades que hagan cumplir la ley. Porque el ruido excesivo no es ambiente: es abuso. Y ningún país serio normaliza el abuso como banda sonora de su vida diaria.