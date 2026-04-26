El apuro del bioetanol

El impulso al bioetanol se presenta como una “apuesta estratégica” para diversificar la matriz energética y reactivar el agro. Sin embargo, la premura por aprobar la iniciativa genera más dudas que certezas. Se anuncian empleos, inversiones millonarias y dinamización productiva, pero aún no existen datos claros ni sustento técnico-científico que respalde tales promesas. ¿Cuántos puestos de trabajo se crearán realmente y en qué plazos? ¿Quién garantizará que los beneficios no se concentren en unos pocos? La historia nacional demuestra que los “mega proyectos” sin evidencia suele derivar en políticas contraproducentes. En este debate, marcado por presión política, tampoco hay claridad sobre el impacto en el precio del combustible. La obligatoriedad de la mezcla genera inquietud ciudadana, sin garantías de que no implique mayores costos para el consumidor si falla la regulación. Persisten, además, interrogantes ambientales. Sin estudios concluyentes, resulta arriesgado asumir que la producción de bioetanol no afectará suelos ni recursos hídricos, especialmente cuando el país enfrenta retos en soberanía alimentaria, crisis de agua y un sector rural debilitado. A ello se suma la incertidumbre sobre las importaciones: nada asegura que la producción local no termine desplazada, como ha ocurrido en otros rubros. Sin respuestas firmes, la iniciativa refuerza la percepción de que se benefician intereses particulares mientras los costos se trasladan a la ciudadanía. La transición energética es necesaria y debemos estar abiertos al debate sobre el bioetanol, pero debe darse con transparencia, además exige evidencia y debate amplio. Imponer bajo opacidad nunca será el camino