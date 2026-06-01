Elecciones de Colombia 2026

Colombia se aproxima a una definición histórica sumida en una polarización que estremece sus cimientos republicanos. El desgaste del modelo político actual y la honda preocupación por la seguridad jurídica han quebrado la confianza ciudadana, abriendo un debate visceral sobre la supervivencia democrática. Frente al avance del crimen organizado y el fantasma de la impunidad, el país vecino busca con urgencia certezas que detengan el deterioro social y económico que siempre termina golpeando con más fuerza a los más vulnerables. En este escenario de profunda fractura, la propuesta de Abelardo de la Espriella emerge como un catalizador del descontento popular. Su plataforma avanza al presentarse como un contrapeso necesario frente a los riesgos de la radicalización y la laxitud ante la delincuencia. Atender este reclamo de orden no implica un cheque en blanco, sino el reconocimiento legítimo de una sociedad que exige blindar sus instituciones, castigar la corrupción con severidad y proteger la libre empresa como el único motor indispensable para generar prosperidad y equidad real. El destino de Colombia impacta de forma directa la estabilidad de la región. La tolerancia cero ante la corrupción y la defensa irrestricta de los derechos humanos no son lujos ideológicos, sino pilares de la existencia republicana. El desafío de los liderazgos alternativos será canalizar la indignación estrictamente a través de los cauces constitucionales. Solo mediante la firmeza de la ley se podrá evitar la tragedia del autoritarismo y garantizar la paz social que el pueblo colombiano merece.