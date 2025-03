Entrelíneas de 10 de marzo de 2025

El año escolar 2025 comienza y los retos son muchos. Por años, la data ha dejado en evidencia las fallas del sistema educativo panameño, como por ejemplo: miles de estudiantes abandonan las escuelas cada año, el dinero invertido no rinde, la infraestructura no es idónea, los resultados son mediocres, el sistema no está adaptado a la realidad del mercado, entre otras cosas. Son varias las problemáticas sumadas en el sector que siempre ha sido el tema central en los discursos políticos, un tema objeto de innumerables promesas llenas de buenas intenciones y, que al final, no se materializan. Es necesario que los temas pendientes se resuelvan porque son los niños y los jóvenes los afectados. No se trata solamente de garantizar educación de calidad y cobertura, se trata de innovar, de desechar métodos arcaicos y dejar atrás los lastres e incidencias. No nos podemos olvidar -además- que la pandemia y las huelgas de maestros han dejado consecuencias graves y otro hecho similar sería irreparable. Entender que urgen recursos claros y transparentes, también gestión y actualización es la clave. Por un periodo escolar de avances, respuestas y acciones más efectivas.