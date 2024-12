Entrelíneas del 14 de diciembre de 2024

Diciembre es el mes más esperado del año, no solo por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, sino también por el estímulo que representa para la economía del país. Y es que con la llegada de las fiestas decembrinas y la entrega de los ahorros navideños y el pago del décimo tercer mes, la mayoría de los locales comerciales promueven un sinnúmero de ofertas y baratillos para atraer a los compradores. La realidad es que en esta época el consumo y los gastos también se disparan por la compra de obsequios a seres queridos y amigos, o artículos para el hogar o para remodelar la vivienda, o para ponernos al día con alguna cuenta financiera, entre otros; pero hay que entender que el mundo no se termina en diciembre y que los tres primeros meses del año entrante siempre son los más difíciles, por lo que es imperante recalcar la importancia de ahorrar para los tiempos de las “vacas flacas”. Aunque el Índice de Inclusión Financiera 2023 del Grupo Credicorp Perú (agosto 2024) indica que Panamá está entre los países de la región con el mayor porcentaje de ciudadanos ahorristas -junto a Chile y Argentina- lo cierto es que los panameños muchas veces no escatiman en gastos y se dejan llevar por el consumismo. Un reciente estudio de Konzerta arroja que, para los panameños, el décimo de diciembre es el más esperado y útil del año, y que el 37 % lo utiliza para pagar deudas, el 32 % para hacer compras propias de la temporada navideña y solo el 12 % lo ahorra. Mientras, el 11 % lo invierte y el 9 % lo utiliza de otra forma. Empero, aunque en nuestro país hay avances, se necesita fortalecer la cultura del hábito del ahorro a través de la educación financiera. El momento es ahora.