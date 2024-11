La participación ciudadana es un elemento fundamental en los procesos democráticos de un país. No es únicamente votar cada cinco años por un cargo público, sino que también es ejercer una ciudadanía activa frente a los problemas nacionales. Uno de esos mecanismos de participación son las consultas ciudadanas del primer debate en el Legislativo, que hoy atienden la propuesta de reformas a la Caja de Seguro Social. Los diputados están obligados a analizar y tomar en cuenta las mejores propuestas, si se pretende hacer de dicho anteproyecto de ley, un documento que posea un mínimo de consenso. No podemos repetir los mismos errores del debate minero, si la propuesta del Ejecutivo no se construyó en consensos como este mismo reconoce, la Asamblea Nacional tiene la oportunidad de hacerlo y evitar tensiones sociales innecesarias. Diputados, cumplan su trabajo.