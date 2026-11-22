El 11 de diciembre termina el año escolar. En Azuero, por ejemplo, hay docentes que todavía no saben dónde recibirán a sus alumnos en 2027. Después del terremoto del 9 de octubre, algunos enseñan en patios, bajo árboles o mediante guías que no siempre llegan a quienes más las necesitan. Hay niños que perdieron sus casas y hasta sus cuadernos. Pedirles que continúen como si nada hubiera ocurrido es desconocer lo que viven. El sismo encontró, además, un sistema educativo con problemas anteriores a la emergencia. Al cierre del segundo trimestre, 44.491 estudiantes registraban calificaciones deficientes, frente a 37.203 en el primero. No son todavía alumnos reprobados, pero sí una advertencia seria. En 2025, otros 10.288 abandonaron la escuela. El Ministerio de Educación ha realizado inspecciones y, junto con Unicef, impulsa espacios temporales de aprendizaje. Son medidas necesarias, pero insuficientes mientras persista la incertidumbre sobre la reparación de los planteles, las condiciones de seguridad y la recuperación de los aprendizajes. A estas alturas, las autoridades deberían contar con un diagnóstico preciso, un calendario de obras y alternativas para las comunidades cuyas escuelas no estarán listas. También hace falta un plan para impedir que las dificultades académicas terminen aumentando la reprobación y el abandono escolar. La educación no puede quedar sometida a soluciones provisionales indefinidamente. Los docentes necesitan condiciones para enseñar; las familias, certezas; y los estudiantes, oportunidades reales de recuperar lo perdido. El próximo año escolar debe comenzar a planificarse ahora, con decisiones verificables, recursos y responsables.