Éxitos a la Selección

La partida de la selección nacional hacia su segunda cita mundialista nos llena de alegría y constituye un ejemplo para todos. Cada vez que un grupo de jóvenes viste los colores del país y compite en escenarios de máxima exigencia, nos recuerda una lección que Panamá necesita mantener presente: los logros colectivos no nacen de la improvisación, sino del esfuerzo, la disciplina, el sacrificio y el trabajo en equipo. En una sociedad marcada por el individualismo, la polarización y múltiples desafíos estructurales, el fútbol tiene la capacidad de reunirnos alrededor de una misma ilusión. Por unos días, miles de panameños compartirán una esperanza común y encontrarán en estos atletas un ejemplo de perseverancia. Ellos representan mucho más que un resultado; simbolizan la posibilidad de avanzar cuando existe compromiso con una meta compartida. Sin embargo, el entusiasmo deportivo no debe convertirse en una distracción que nos haga perder de vista los asuntos que afectan al país. Mientras celebramos y seguimos cada partido, corresponde mantener la atención sobre los problemas nacionales y las decisiones públicas que impactan la vida de todos. Ninguna pasión colectiva debe servir de excusa para intentar “meter un gol” con decisiones que atenten contra los intereses nacionales o el bienestar de la población. Respaldemos a nuestra selección con orgullo. Que compitan con entrega y dejen en alto el nombre de Panamá. ¡Éxitos y arriba la Sele!