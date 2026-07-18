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Redacción La Estrella de Panamá
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  • 19/07/2026 00:00
Editorial
Entrelíneas

La diplomacia que blinda el Canal

Editorial
El presidente, José Raúl Mulino, durante su reunión oficial con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la capital azteca.
El presidente, José Raúl Mulino, durante su reunión oficial con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la capital azteca. Cedida

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En tiempos guerras, amenazas y pulsos de poder, Panamá, sin duda, ha escogido una buena defensa, basada en una estrategia concreta para blindar la neutralidad del Canal con el respaldo de la comunidad internacional. El apoyo expresado por México al Tratado de Neutralidad, durante la conversación entre Claudia Sheinbaum y el presidente José Raúl Mulino, fortalece una causa que trasciende gobiernos. El Canal no pertenece a una coyuntura política ni puede quedar expuesto a las disputas entre potencias. Su operación segura, abierta y permanente es un asunto de soberanía panameña y de estabilidad para el comercio mundial. La neutralidad no se sostiene con discursos patrióticos ni con exhibiciones de fuerza. Se protege con derecho internacional, alianzas sólidas y una política exterior capaz de entender el momento histórico. Austria formalizó su adhesión al igual que Suiza y Portugal . Más de 40 países respaldan este régimen nacido de los Tratados Torrijos-Carter. Pero el trabajo no está terminado. Hay países que siguen fuera de esa lista, pese a su peso comercial y estratégico. Sumarlos debe ser una prioridad, no una aspiración protocolar. Panamá no puede controlar las tensiones del mundo, pero sí puede fortalecer los instrumentos que protegen su ruta interoceánica. En tiempos de bloques enfrentados, la soberanía también se defiende tejiendo consensos. Ese es el poder del Tratado de Neutralidad: convertir la legalidad en un escudo y la diplomacia en una política de Estado.

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