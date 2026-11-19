La reunión inédita entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin marca un momento histórico en las relaciones internacionales. Que los líderes de tres potencias nucleares se sienten a conversar sobre sus diferencias, el desarme y los conflictos internacionales, en lugar de recurrir a la confrontación militar, es una señal que merece reconocerse. En un mundo amenazado por la guerra, cualquier espacio de diálogo representa una esperanza. Sin embargo, esa esperanza también encierra una preocupación: ¿de quién será la paz que se negocia? Si el futuro del planeta queda supeditado a los intereses de las tres mayores potencias (China, Estados Unidos y Rusia), el resto de las naciones corre el riesgo de convertirse en espectador de decisiones que afectan directamente su soberanía, seguridad y desarrollo. La reunión también refleja el debilitamiento de las estructuras multilaterales frente a una política internacional cada vez más determinada por las grandes potencias. Avanza así un escenario en el que el mundo parece repartirse en esferas de influencia, evocando las prácticas del imperialismo del siglo XIX. Esa involución no debe normalizarse. Para Panamá, esta coyuntura exige claridad. Nuestra política exterior debe defender, hasta el último momento, el multilateralismo, la paz, el derecho internacional y la neutralidad. No nos corresponde asumir bandos ni convertirnos en piezas de un tablero geopolítico ajeno. Debemos mantener relaciones de respeto mutuo y cooperación con Washington, Pekín y Moscú, sin subordinarnos a los intereses de ninguno. La paz no puede ser un acuerdo entre poderosos a costa de los demás. Panamá debe defender un orden internacional donde todas las naciones tengan voz, independientemente de su tamaño o poder.