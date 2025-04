Ojo con la mina

El presidente de la República aseguró que la reapertura de la mina de Donoso, Colón, se concretará mediante una asociación entre el Estado y la empresa privada, descartando completamente la figura de un contrato-ley como se ha utilizado anteriormente. Hay que tener en cuenta que la crisis minera que experimentó el país bajo la presidencia de Laurentino Cortizo fue intensa, y entre los motivos que movilizaron a miles de manifestantes a salir a las calles fue que el contrato se pactó a espaldas de la ciudadanía y no atendió las preocupaciones sobre el enorme impacto ambiental que esta actividad genera. No se puede ignorar que las encuestas realizadas por este diario revelan que la mayoría de la población se opone a la reapertura del proyecto de Minera Panamá: 60,6 % está en desacuerdo con reabrir la mina. No se trata de adversar la actividad minera per se, sino de abrir un debate democrático para que la población decida si quiere ser o no un país minero. La minería podría representar una oportunidad para que la rueda económica del país comience a girar, pero no podemos repetir los errores del pasado y mantener la opacidad que provocó la crisis de 2023. La administración actual necesita recuperar la confianza de los ciudadanos; es crucial construir consensos amplios, involucrar a todos los actores y garantizar una distribución justa de los beneficios. Cualquier imposición o gesto autoritario es inaceptable.