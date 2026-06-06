Panamá y el día mundial de los océanos

El istmo de Panamá posee un compromiso ineludible en el Día Mundial de los Océanos. Estas masas de agua, que cubren más del 70% de la superficie terrestre, generan la mitad del oxígeno del planeta y absorben el 30% del dióxido de carbono. Según la ONU, 3,000 millones de personas dependen de ellos para subsistir y 200 millones trabajan en industrias relacionadas. No obstante, la contaminación en la Bahía de Panamá refleja la profunda desconexión entre la importancia de este recurso y la gestión local. A pesar de las constantes jornadas de limpieza ejecutadas por la empresa privada responsable y organizaciones civiles, la bahía mantiene una suciedad persistente. Este panorama evidencia una alarmante falta de conciencia ciudadana e institucional. A escala global, el desequilibrio es evidente: el 90% de las poblaciones de peces grandes se ha agotado y la mitad de los arrecifes de coral están destruidos debido a una extracción que supera la capacidad de reposición. La degradación y eutrofización de las aguas costeras vulneran directamente los derechos humanos de las comunidades más vulnerables, afectando su seguridad alimentaria. La sostenibilidad ambiental no se opone al desarrollo económico; el sector empresarial requiere de ecosistemas estables para prosperar y generar empleos legítimos a largo plazo. Mitigar este deterioro exige que las autoridades implementen políticas públicas ambientales rigurosas y transparentes. Mantener el litoral limpio no se resuelve con esfuerzos intermitentes de recolección, sino con una fiscalización severa, libre de corrupción, y un cambio cultural profundo. El futuro de Panamá está ligado a la salud de sus mares.