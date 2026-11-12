Periodismo vivo

Hay preguntas que incomodan mucho antes de convertirse en noticia. Funcionarios que evaden respuestas, llamadas que nadie devuelve y versiones que no resisten una segunda comprobación. Detrás de la noticia hay periodistas que insisten, revisan documentos, buscan testimonios y conocen el valor de una información bien contrastada. A ellos les pertenece este día. A quienes han pasado horas y horas en una redacción y a quienes han tenido que reinventarse fuera de las redacciones, sostenidos por su firma, su credibilidad y su independencia. Porque el periodismo no consiste únicamente en contar lo que sucede. También exige comprender aquello que se investiga y escuchar a quienes piensan distinto. No se debe perder de vista que hay una enorme responsabilidad detrás de cada palabra. Conviene recordarlo en tiempos en los que una acusación sin pruebas puede adquirir apariencia periodística y cuentas digitales pretenden ejercer el oficio sin responder por sus afirmaciones. Tener miles de seguidores en las redes sociales no convierte a nadie en periodista, del mismo modo que la popularidad no garantiza la veracidad de lo que se publica. No puede ignorarse, además, el entorno en el que se ejerce este oficio. Las presiones políticas, económicas y judiciales continúan poniendo piedras al ejercicio de la prensa. Defender el periodismo supone, por tanto, defender el derecho ciudadano a conocer aquello que algunos preferirían mantener oculto. En este Día del Periodista, La Estrella de Panamá reafirma su compromiso con un periodismo riguroso y honesto. Su primera lealtad está con los lectores, con la verdad de los hechos y con Panamá