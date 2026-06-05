Urbanismo infernal

El crecimiento urbano descontrolado, dominado por el concreto y la alarmante pérdida de áreas verdes, está convirtiendo a la capital en un verdadero horno. Un estudio del Observatorio de Riesgo Urbano de Florida State University, Esri Panamá y Metromapas confirma lo que ya se siente en las calles: en la Ciudad de Panamá, las zonas con mayor superficie construida y menor presencia de árboles registran las temperaturas más altas del suelo, disparando el consumo eléctrico y asfixiando la vida cotidiana dentro de las viviendas. Este no es un fenómeno aislado ni natural: es el resultado directo de decisiones urbanas que han ignorado sistemáticamente la naturaleza, sin planificación ni controles. Las llamadas “islas urbanas de calor” demuestran cómo el cemento, el zinc y el ladrillo absorben el calor durante el día y lo liberan por la noche, condenando a la población a noches cada vez más sofocantes. No basta con advertir: hay que exigir cambios y señalar responsabilidades. Es urgente revisar el actual modelo de urbanización, que sigue promoviendo espacios áridos, sin sombra, sin árboles y sin condiciones mínimas de confort para la vida humana. La especulación inmobiliaria y la lógica de la construcción sin planificación ambiental no pueden seguir dictando el futuro de nuestras ciudades. Es momento de exigir rendición de cuentas y frenar prácticas que profundizan la crisis térmica urbana, tanto en el Gobierno central como en las autoridades locales. Panamá necesita ciudades más humanas, resilientes y habitables, donde el derecho a un entorno saludable sea una prioridad y no una excepción. La inacción también es una forma de complicidad.