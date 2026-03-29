Zarzos en la comarca: dudosas contrataciones

La construcción de puentes colgantes en la comarca Ngäbe-Buglé es una necesidad de vida o muerte que ha esperado 30 años; sin embargo, esta urgencia no justifica el uso de mecanismos excepcionales que eludan la transparencia. Es sumamente cuestionable que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) insista en contrataciones directas por invitación para una segunda etapa de obras que superan los $18 millones, triplicando los costos de mercado. Afecta la confianza ciudadana que, bajo el argumento de evitar retrasos, se invite a participar a empresas que enfrentan querellas por falsificación de documentos, presuntos delitos contra la fe pública o vínculos con tramas internacionales de sobornos. Resulta, además, alarmante que se adjudiquen fondos públicos a compañías que carecen de idoneidad. Mientras el costo de un zarzo en municipios locales ronda los $78 mil, el Estado planea pagar muchísimo más por estructuras similares. La falta de claridad sobre si los fondos provienen de excedentes mineros o de la venta de tierras del Canal, sumada a la ausencia de procesos competitivos, compromete el auxilio real a los más vulnerables. La eficiencia gubernamental debe medirse por la calidad y el precio justo, no por la persistencia en métodos de contratación que favorecen la opacidad y el bolsillo de algunos.