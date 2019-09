Cambios que obligan a cambiar

El mundo cada día es más globalizado y lo que antes parecía lejano, está hoy más cerca que nunca. Las plataformas que ofrecen servicios están obligando a cambiar, no a los consumidores, sino a los prestadores de servicios locales. Y es que las nuevas plataformas tienen en común facilitar las cosas a los clientes, muy por el contrario de los servicios tradicionales donde el cliente debía adaptarse a los prestadores de servicio. Este cambio obliga a hacer modificaciones radicales, porque están irrumpiendo en todos los frentes. Desde estudiar una carrera universitaria en línea, hasta reservar un hotel y comprarse un boleto de avión. Las personas pueden hacer compras en cualquier país y en pocas horas o días, reciben sus mercancías en casa. Los medios de comunicación también están sufriendo los efectos de estas plataformas globales y obliga a hacer los ajustes necesarios para sobrevivir. La consigna es satisfacer las necesidades de las personas y facilitarles su forma de vida. Estos cambios también nos llevan a ampliar el radio de cobertura, porque ya no se trata de la sociedad de un país, sino de los países vecinos o de la región en la que nos encontramos. Tanto productores como Gobierno tienen que empezar a mirar bajo este nuevo prisma, porque de no hacerlo, otros países nos lo impondrán. Hoy el mundo está más cerca y este cambio trascendental tenemos que aprovecharlo, antes que dejarnos abrumar, porque no entendimos la nueva era digital. ¡Bienvenidos a la nueva realidad!